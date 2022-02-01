С чем носить лоферы

Лоферы – это обувь, предназначенная в нашем климате для лета, весны и ранней осени. Большим преимуществом этого типа обуви является ее универсальность, потому что она подходит ко многим стилям и прекрасно сочетается как с элегантной одеждой (например, с брюками от костюма), так и со рваными джинсами. Изначально лоферы предназначались только для мужчин, позже стали конструироваться и женские модели.

Лоферы с носками

Можно ли носить ли лоферы с носками? Ответ сложен: все зависит от общего образа. Как правило, лоферы принято носить без носков. Но есть исключения. Комбинация лоферы+носки хорошо смотрится в тандеме с толстыми и темными брюками, которые носят в пасмурные и дождливые дни. Отлично смотрятся носки и в том случае, если речь идет об элегантных классических моделях из зернистой кожи.

Женские лоферы с брюками, платьем и юбкой

Лоферы одинаково хорошо сочетаются почти со всеми спортивными брюками, а также с шортами. Но женщинам невысокого роста плотного телосложения лучше носить лоферы с элегантными брюками со складками - тогда силуэт будет казаться более утонченным. Брюки с широкими штанинами стоит оставить для других образов, иначе создается эффект широких бедер.

Стройные высокие девушки могут позволить себе композицию из лоферов с брюками-трубами. Весной лучше всего отдавать предпочтение ярким комплектам, например, сочетать красные брюки с туфлями цвета ириски.

Еще одно модное сочетание – джинсы с потертостями, желательно в стиле бойфренд, и лоферы классических оттенков, например темно-синего. При этом стоит оголить щиколотки, подкатив штанины.

Если вы решили сочетать лоферы с платьем, стоит убедиться, что наряд не слишком короткий: обувь плохо работает в паре с мини. Платье с цветочным принтом до колен - отличное решение. Однако, если вы хотите по-настоящему блистать, лучше всего носить лоферы в комплекте с юбкой и футболкой - это одно из самых гармоничных сочетаний. Стилисты особенно рекомендуют комбинировать лоферы Лоро Пиана с юбкой-карандаш или юбкой-трубой. А если добавить элегантную сумочку и шляпку, образ приобретет нотки парижского шика.

Что касается верхней одежды, ограничений практически нет. Отличным компаньоном лоферам служит и тренч, и джинсовая куртка, и парка, и пончо.

С чем носить мужские лоферы

Среди мужских моделей выделяют как минимум 3 вида:

Пенни-лоферы, лоферы с кисточками – в основном изготавливаются из зернистой кожи или замши, относятся к числу самых элегантных моделей. Модные эксперты утверждают, что этот вид лоферов прекрасно сочетается с классическими костюмами.

Парусиновые лоферы - очень универсальные и наименее формальные из лоферов, они подходят практически к любому типу брюк, от брюк чинос до джинсов.

Лоферы для вождения – отличаются средним уровнем формальности и элегантности, хорошо сочетаются с различными типами брюк, но носить их с костюмом не рекомендуется.

В целом, мужские лоферы, как и в женском варианте, отличаются высокой универсальностью. Они идеально подходят для образов в стиле casual.

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