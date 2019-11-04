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С элементами давних традиций. Dezeen написал о проекте дома, созданного украинским дизайнером

С элементами давних традиций. Dezeen написал о проекте дома, созданного украинским дизайнером

Издание Dezeen написало о проекте жилого дома в Козине, созданного украинским архитектором и дизайнером Сергеем Махно для его собственной семьи.

Верхнюю часть дома под придуманным автором названием Шкруб покрывает толстая соломенная крыша. Махно говорит, что, создавая дом, черпал вдохновение в своих поездках в Японию.

«Когда я впервые поехал в Японию и увидел, как они ценят свое наследие, я понял, что украинская культура чрезвычайно богата, но мы редко ценим ее», — рассказал архитектор.
 
С элементами давних традиций. Dezeen написал о проекте дома, созданного украинским дизайнером
Фото: Serhii Kadulin

Дом наполнен большой коллекцией украинской керамики и в нем есть целые стены, покрытые керамической плиткой, разработанной самим дизайнером.

Во дворе — разбит сад в японском стиле со скульптурами, с каменной дорожкой, которая ведет к гостиной и столовой, простирающейся по всей длине дома.

Гостиная на два этажа с окнами в полный рост украшена системой деревянных стеллажей, на которых и разместилась коллекция гончарных изделий.

С элементами давних традиций. Dezeen написал о проекте дома, созданного украинским дизайнером
 
Фото: Serhii Kadulin

Грубая, покрытая штукатуркой лестница ведет на второй этаж, где расположен ряд спален и гостевых комнат.

«Когда через пять тысяч лет археологи с других планет демонтируют мой дом, то скажут, что он построен по древним украинским традициям. В нем много природы и много жизни», — добавил Махно.

Источник: style.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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