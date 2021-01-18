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С корабля на бал: Юрий Горбунов в свой первый рабочий день поехал на студию

С корабля на бал: Юрий Горбунов в свой первый рабочий день поехал на студию

А уже сегодня он опубликовал первое фото рабочего процесса — снимок был сделан на звукозаписывающей студии.

"Говорит и показывает Киев", — коротко описал свое настроение Юрий Горбунов.

Супруга Юрия Горбунова Екатерина Осадчая рассказала о полете

С корабля на бал: Юрий Горбунов в свой первый рабочий день поехал на студию Горбунов и Осадчая на зимние каникулы отправились в Дубаи

С корабля на бал: Юрий Горбунов в свой первый рабочий день поехал на студию Катя Осадчая без макияжа

Ведущая "Светской жизни" на телеканале 1+1 Осадчая отметила, что раньше самолет был частью настоящего, а теперь каждый полет является настоящим событием.

За время пандемии появились новые правила и средства безопасности. Катя призналась, что раньше она с мужем мечтала, куда полетит, выбирала направления.

Теперь люди ограничены в выборе, не все страны открыты, поэтому теперь планы не такие масштабные.

Но своим отдыхом и Екатерина, и Юрий остались довольны. Теперь поклонники поговаривают, что после такого буйного и отчасти романтического отпуска в семьей Горубновых точно будет пополнение.

К слову, практически в первый день пребывания за границей телеведущий и актер показал, как вместе с любимой посетил самый высокий небоскреб в мире

Этот знаменитый небоскреб расположен в городе Дубай — он называется Бурдж Халифа. Известная парочка забралась очень высоко для фотосессии — побывали на смотровой площадке на 148 этаже.

Юрий в посте отметил, что 40 лет назад там была сплошная пустыня, а теперь – мегаполис, на который стоит равняться.

Напомним, Екатерина Осадчая и Юрий Горубнов стали ведущими нового, одиннадцатого сезона проекта "Голос страны" на телеканале 1+1.

Источник: 1 Минута

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