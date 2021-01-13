С красной рыбой и маринованным луком. Вкусный и несложный рецепт слоеного салата на праздничный стол

Салат с красной рыбой на праздничный стол

Ингредиенты:

картофель отварной – 3 шт.

лук репчатый – 2 т.

яйца вареные – 7 шт.

рыба красная – 250 г

майонез – 150 г

соль и перец по вкусу

Маринад для лука:

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

уксус – 9% 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Картофель обязательно отварить в подсоленной воде. Репчатый лук замариновать. Для этого нарезаем его тонкими четверть кольцами. Кладем в миску, добавляем соль, сахар, уксус. Заливаем кипятком, размешиваем. Маринад должен полностью остыть.

Картофель натираем на крупной терке. Желтки отделяем от белков. По отдельности натираем на мелкой терке. Одну часть рыбы нарезаем кусочками, вторую слайсами.

Собираем салат

Салат с красной рыбой

Рекомендуется взять стеклянную тарелку (формочку). Салат очень красиво выглядит, поэтому эту красоту лучше не прятать. А майонез – переложить в кондитерский мешок.

Выкладываем все ингредиенты слоями, каждый смазываем майонезом:

Первый – распределяем половину картофеля. Солим, перчим по вкусу.

Второй – половина маринованного лука.

Третий и четвертый – часть натертых белков и желтков. Не забудьте слои смазать майонезом.

Шестой – выкладываем половину красной рыбы, нарезанную кусочками.

Затем повторяем все слои, только сверху выкладываем уже слайсы красной рыбы и без майонеза.

Источник: 1 Минута