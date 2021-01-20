Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц

Приготовление:

Сливочное масло – 90 г

Ванильный сахар – 1 ст. л.

Творог – 230 г

Мука – 170 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Щепотка соли

Сахар для посыпки

Способ приготовления:

1. В миску кладем сливочное масло комнатной температуры. Его лучше заранее нарезать кубиками. Добавляем ванильный сахар и соль. Перемешиваем с помощью вилки до однородности.

Если любите очень сладкое, то можно добавить 2-3 столовых ложки обычного сахара.

2. В масляную массу добавляем творог, размешиваем до однородности.

3. Затем всыпаем немного просеянной муки, весь разрыхлитель и перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем тесто.

В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться больше или меньше, поэтому рекомендуется добавлять частями.

4. Готовое тесто раскатываем, чтобы получился жгут. Делим на небольшие кусочки.

5. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий валик и сворачиваем как на фото. Затем одной стороной опустить в сахар.

Как сделать крендельки?

6. Крендельки выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно 10-15 минут.

Сахарные крендельки за 20 минут: видео-рецепт

Творожное печенье к чаю

Источник: 1 Минута