Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:29
Просмотров: 74

Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц

Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц

Приготовление:

  • Сливочное масло – 90 г
  • Ванильный сахар – 1 ст. л.
  • Творог – 230 г
  • Мука – 170 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сахар для посыпки

Способ приготовления:

1. В миску кладем сливочное масло комнатной температуры. Его лучше заранее нарезать кубиками. Добавляем ванильный сахар и соль. Перемешиваем с помощью вилки до однородности.

Если любите очень сладкое, то можно добавить 2-3 столовых ложки обычного сахара.

2. В масляную массу добавляем творог, размешиваем до однородности.

3. Затем всыпаем немного просеянной муки, весь разрыхлитель и перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем тесто.

В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться больше или меньше, поэтому рекомендуется добавлять частями.

4. Готовое тесто раскатываем, чтобы получился жгут. Делим на небольшие кусочки.

Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц5. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий валик и сворачиваем как на фото. Затем одной стороной опустить в сахар.

Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц Как сделать крендельки?

6. Крендельки выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно 10-15 минут.

Сахарные крендельки за 20 минут: видео-рецепт

Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц Творожное печенье к чаю

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 