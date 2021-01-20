Сахарные крендельки за 20 минут: быстрый рецепт творожного печенья к чаю. Готовится без яиц
Приготовление:
- Сливочное масло – 90 г
- Ванильный сахар – 1 ст. л.
- Творог – 230 г
- Мука – 170 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Сахар для посыпки
Способ приготовления:
1. В миску кладем сливочное масло комнатной температуры. Его лучше заранее нарезать кубиками. Добавляем ванильный сахар и соль. Перемешиваем с помощью вилки до однородности.
Если любите очень сладкое, то можно добавить 2-3 столовых ложки обычного сахара.
2. В масляную массу добавляем творог, размешиваем до однородности.
3. Затем всыпаем немного просеянной муки, весь разрыхлитель и перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем тесто.
В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться больше или меньше, поэтому рекомендуется добавлять частями.
4. Готовое тесто раскатываем, чтобы получился жгут. Делим на небольшие кусочки.
5. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий валик и сворачиваем как на фото. Затем одной стороной опустить в сахар.
Как сделать крендельки?
6. Крендельки выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно 10-15 минут.
Сахарные крендельки за 20 минут: видео-рецепт
Творожное печенье к чаю
Источник: 1 Минута