Салат из вареной свеклы по-новому: легко готовить и получается сытным. Сочетание продуктов многих удивит

Салат из вареной свеклы получается сытным и невероятно вкусным. Блюдо заправляется майонезом, но его понадобится совсем немного. Поэтому не стоит переживать по поводу фигуры, если вы такой салатик съедите на обед.

Продукты:

Вареная свекла – 3-4 шт. среднего размера

Вареные яйца – 3 шт.

Маринованные огурцы – 2 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль по вкусу

Приготовление:

1. Свеклу натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.

2. Яйца и маринованные огурцы нарезать небольшими кубиками.

3. Соединить подготовленные продукты в миске. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.

4. Посолить по вкусу, добавить майонез и перемешать. Отправить салат в холодильник минимум на 1,5-2 часа.

В салат можно добавить мелко нарезанный зеленый лук или просто перед подачей украсить петрушкой, укропом.

Салат со свеклой

Источник: 1 Минута