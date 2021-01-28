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Салат из вареной свеклы по-новому: легко готовить и получается сытным. Сочетание продуктов многих удивит
Салат из вареной свеклы получается сытным и невероятно вкусным. Блюдо заправляется майонезом, но его понадобится совсем немного. Поэтому не стоит переживать по поводу фигуры, если вы такой салатик съедите на обед. Кстати, свеклу необязательно варить. Ее можно очень вкусно приготовить в духовке. Подробный рецепт читайте здесь: Показываю способ, которым готовят свеклу в ресторанах. Гораздо проще и вкуснее
Продукты:
- Вареная свекла – 3-4 шт. среднего размера
- Вареные яйца – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
1. Свеклу натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.
2. Яйца и маринованные огурцы нарезать небольшими кубиками.
3. Соединить подготовленные продукты в миске. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.
4. Посолить по вкусу, добавить майонез и перемешать. Отправить салат в холодильник минимум на 1,5-2 часа.
В салат можно добавить мелко нарезанный зеленый лук или просто перед подачей украсить петрушкой, укропом.
Салат со свеклой
Источник: 1 Минута
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