Салат “Красное море”: очень вкусный рецепт к праздничному столу или к ужину, а главное — минимум затрат
Ингредиенты, которые потребуются вам для приготовления салата "Красное море":
- 2-3 помидора.
- 250 граммов крабовых палочек.
- 150 граммов твердого сыра.
- 1 красный болгарский перец.
- майонез.
- 2 зубчика чеснока.
- Процесс приготовления салата "Красное море"
Берем крабовые палочки. Если они были замороженные, то дайте время, чтобы они разморозились.
Нарезаем их соломкой, но не очень тонкой.
Затем принимаемся за помидоры. С них вырезаем семена и всю жидкость. Тоже нарезаем томаты соломкой.
Берем красный или желтый болгарский перец, и повторяем ту же процедуру, что и с помидорами — очистить сердцевину и нарезать соломкой.
Интересно знать! Болгарский перец берем красного цвета, размер средний. Если перец большой, то хватит и половины. Можно использовать половину в сам салат, а половину оставить для декора.
Промываем его, удаляем плодоножку с семенами и нарезаем тонкой длинной соломкой. А вот помидор тоже важно выбирать правильно — запомните, для салата помидор берем не переспевший и тугой.
Также моем и нарезаем соломкой: сначала кружочками, а уже кружочки соломкой. Во время нарезания помидоров семена и сочную часть убираем, оставляя только твердую часть. Так салат не "потечет".
Затем берем сыр и натираем его на крупной терке. Чистим чеснок и продавливаем его через специальную давилку или трем на мелкой терке.
Все это высыпаем в миску и заправляем майонезом.
Салат Красное море
Готово и можно уже подавать к столу.
Стоит отметить, что, если вы готовите сразу большую порцию такого салата, не заправляйте майонезом сразу всю миску, так как он имеет большой риск быстро испортится.
Источник: 1 Минута