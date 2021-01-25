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Салат “Красное море”: очень вкусный рецепт к праздничному столу или к ужину, а главное — минимум затрат

Салат “Красное море”: очень вкусный рецепт к праздничному столу или к ужину, а главное — минимум затрат

Ингредиенты, которые потребуются вам для приготовления салата "Красное море":
  • 2-3 помидора.
  • 250 граммов крабовых палочек.
  • 150 граммов твердого сыра.
  • 1 красный болгарский перец.
  • майонез.
  • 2 зубчика чеснока.
  • Процесс приготовления салата "Красное море"

Берем крабовые палочки. Если они были замороженные, то дайте время, чтобы они разморозились.

Нарезаем их соломкой, но не очень тонкой.

Затем принимаемся за помидоры. С них вырезаем семена и всю жидкость. Тоже нарезаем томаты соломкой.

Берем красный или желтый болгарский перец, и повторяем ту же процедуру, что и с помидорами — очистить сердцевину и нарезать соломкой.

Интересно знать! Болгарский перец берем красного цвета, размер средний. Если перец большой, то хватит и половины. Можно использовать половину в сам салат, а половину оставить для декора.

Промываем его, удаляем плодоножку с семенами и нарезаем тонкой длинной соломкой. А вот помидор тоже важно выбирать правильно — запомните, для салата помидор берем не переспевший и тугой.

Также моем и нарезаем соломкой: сначала кружочками, а уже кружочки соломкой. Во время нарезания помидоров семена и сочную часть убираем, оставляя только твердую часть. Так салат не "потечет".

Затем берем сыр и натираем его на крупной терке. Чистим чеснок и продавливаем его через специальную давилку или трем на мелкой терке.

Все это высыпаем в миску и заправляем майонезом.

Салат “Красное море”: очень вкусный рецепт к праздничному столу или к ужину, а главное — минимум затрат Салат Красное море

Готово и можно уже подавать к столу.

Стоит отметить, что, если вы готовите сразу большую порцию такого салата, не заправляйте майонезом сразу всю миску, так как он имеет большой риск быстро испортится.

Источник: 1 Минута

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