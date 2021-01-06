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Салат с селедкой: совершенно новый рецепт блюда с крабовыми палочками, авокадо и сыром

Салат с селедкой: совершенно новый рецепт блюда с крабовыми палочками, авокадо и сыром

Обычно если на столе есть салат с селедкой, то это всеми любимая шуба. Но этот рецепт удивит и вас, и гостей. Блюдо интересное, несложное, а главное очень вкусное.

Продукты:

  • Сельдь – 300 г (филе)
  • Сыр – 100 г
  • Авокадо – 2 шт.
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Картофельные чипсы – 50 г
  • Зеленый лук
  • Майонез – 2 ст. л.

Приготовление (видео-рецепт):

1. Мякоть авокадо, вареные яйца, крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Зеленый лук нужно мелко измельчить. Если нет зеленого, можно приготовить салат с обычным репчатым луком.

2. Сельдь также нарезаем кубиками. Затем смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем майонез и перемешиваем.

3. Далее с помощью небольшого кондитерского кольца (или кольца от разъемной формы) красиво оформляем салат.

Ставим кольцо на блюдо, распределяем один слой салата. Утрамбовываем ложкой. Сверху выкладываем картофельные чипсы, и снова повторяем слой салата. Посыпаем тертым сыром, снимаем кольцо. Украшаем зеленью по желанию.

Чтобы чипсы не превратились в кашу, рекомендуется добавлять их в салат только перед подачей на стол.

А тем, кто не любит авокадо, предлагаем приготовить недорогой салат "Селедка под шубой" без свеклы.

Салат с селедкой: совершенно новый рецепт блюда с крабовыми палочками, авокадо и сыром Новый рецепт салата с селедкой

Источник: 1 Минута

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