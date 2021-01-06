Салат с селедкой: совершенно новый рецепт блюда с крабовыми палочками, авокадо и сыром
Обычно если на столе есть салат с селедкой, то это всеми любимая шуба. Но этот рецепт удивит и вас, и гостей. Блюдо интересное, несложное, а главное очень вкусное.
Продукты:
- Сельдь – 300 г (филе)
- Сыр – 100 г
- Авокадо – 2 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Картофельные чипсы – 50 г
- Зеленый лук
- Майонез – 2 ст. л.
Приготовление (видео-рецепт):
1. Мякоть авокадо, вареные яйца, крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Зеленый лук нужно мелко измельчить. Если нет зеленого, можно приготовить салат с обычным репчатым луком.
2. Сельдь также нарезаем кубиками. Затем смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем майонез и перемешиваем.
3. Далее с помощью небольшого кондитерского кольца (или кольца от разъемной формы) красиво оформляем салат.
Ставим кольцо на блюдо, распределяем один слой салата. Утрамбовываем ложкой. Сверху выкладываем картофельные чипсы, и снова повторяем слой салата. Посыпаем тертым сыром, снимаем кольцо. Украшаем зеленью по желанию.
Чтобы чипсы не превратились в кашу, рекомендуется добавлять их в салат только перед подачей на стол.А тем, кто не любит авокадо, предлагаем приготовить недорогой салат "Селедка под шубой" без свеклы.
Новый рецепт салата с селедкой
Источник: 1 Минута