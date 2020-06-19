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Сегодня 10:54
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Сама нежность: Винни Харлоу в купальнике цвета зефира

Сама нежность: Винни Харлоу в купальнике цвета зефира

В отличие от многих звездных коллег, Винни Харлоу продолжает соблюдать режим самоизоляции и остается дома. Правда, с наступлением лета пейзажи в ее ленте сменила локация бассейна на заднем дворе, где модель устроила соблазнительную фотосессию.

Канадская звезда примерила нежнейший комплект розового цвета, в котором и позировала на шезлонге рядом с бассейном. С цветом Винни не прогадала — пастельный оттенок отлично подчеркнул загорелую кожу звезды.

Звезда отказалась от лишних аксессуаров, отвлекающих внимание, и дополнила образ минималистичной цепочкой с подвеской в виде буквы W. Просто и со вкусом.
Источник:  Новости Ю

 

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