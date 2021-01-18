Самая дорогая певица Украины Камалия закончила школу, но не совсем обычную
Там Камалия решила подкачать свои умения кататься на лыжах, и пошла в специальную школу.
После окончания так называемой учебы, или, вернее сказать, подготовки лыжников, она поблагодарила лыжную школу за отличное время и хорошее настроение.
Семья Камалии в полном составе прошла школу катания на лыжах, и сделала селфи с тренерами
"Благодарю тренеров курорта @bukovel лыжной школы @skischoolbukovel @vadime.los_santos.mazcero @mogilnyak @vo_va_go @oleh._.bilous Огромное спасибо за терпение, профессионализм и всегда хорошее настроение!", — написала Камалия у себя в Инстаграм.
Вот что ей написали в комментариях фолловеры:
- Очаровательна
- Прекрасная олимпийская команда!
- Все как один! Красавцы!
Недавно певица Камалия переболела коронавирусом. Ее муж Захур и вся семья также подхватили этот китайский вирус.
После инфицирования коронавирусом у нее участились головные боли и меняется настроение.
Об этом сама девушка рассказала в Инстаграм-аккаунте.
По словам артистки, дочери тоже по-разному перенесли болезнь: Мирабелла болела всего 2 дня и быстро выздоровела, а вот Арабелла тоже имела симптомы, но тест у нее был отрицательный.
Весь персонал, который работает дома у Камалии, пришлось отправить в больницу или на самоизоляцию. На это время Камалия сама переняла на себя роль кухарки, уборщицы и даже медицинской сестры.
Источник: 1 Минута