Самая дорогая певица Украины Камалия закончила школу, но не совсем обычную

Там Камалия решила подкачать свои умения кататься на лыжах, и пошла в специальную школу.

После окончания так называемой учебы, или, вернее сказать, подготовки лыжников, она поблагодарила лыжную школу за отличное время и хорошее настроение.

Семья Камалии в полном составе прошла школу катания на лыжах, и сделала селфи с тренерами

"Благодарю тренеров курорта @bukovel лыжной школы @skischoolbukovel @vadime.los_santos.mazcero @mogilnyak @vo_va_go @oleh._.bilous Огромное спасибо за терпение, профессионализм и всегда хорошее настроение!", — написала Камалия у себя в Инстаграм.

Вот что ей написали в комментариях фолловеры:

Очаровательна

Прекрасная олимпийская команда!

Все как один! Красавцы!

Недавно певица Камалия переболела коронавирусом. Ее муж Захур и вся семья также подхватили этот китайский вирус.

После инфицирования коронавирусом у нее участились головные боли и меняется настроение.

Об этом сама девушка рассказала в Инстаграм-аккаунте.

По словам артистки, дочери тоже по-разному перенесли болезнь: Мирабелла болела всего 2 дня и быстро выздоровела, а вот Арабелла тоже имела симптомы, но тест у нее был отрицательный.

Весь персонал, который работает дома у Камалии, пришлось отправить в больницу или на самоизоляцию. На это время Камалия сама переняла на себя роль кухарки, уборщицы и даже медицинской сестры.

Источник: 1 Минута