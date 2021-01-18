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Самая дорогая певица Украины Камалия закончила школу, но не совсем обычную

Самая дорогая певица Украины Камалия закончила школу, но не совсем обычную

Там Камалия решила подкачать свои умения кататься на лыжах, и пошла в специальную школу.

После окончания так называемой учебы, или, вернее сказать, подготовки лыжников, она поблагодарила лыжную школу за отличное время и хорошее настроение.

Семья Камалии в полном составе прошла школу катания на лыжах, и сделала селфи с тренерами

"Благодарю тренеров курорта @bukovel лыжной школы @skischoolbukovel @vadime.los_santos.mazcero @mogilnyak @vo_va_go @oleh._.bilous Огромное спасибо за терпение, профессионализм и всегда хорошее настроение!", — написала Камалия у себя в Инстаграм.

Вот что ей написали в комментариях фолловеры:

  • Очаровательна
  • Прекрасная олимпийская команда!
  • Все как один! Красавцы!

Недавно певица Камалия переболела коронавирусом. Ее муж Захур и вся семья также подхватили этот китайский вирус.

После инфицирования коронавирусом у нее участились головные боли и меняется настроение.

Об этом сама девушка рассказала в Инстаграм-аккаунте.

По словам артистки, дочери тоже по-разному перенесли болезнь: Мирабелла болела всего 2 дня и быстро выздоровела, а вот Арабелла тоже имела симптомы, но тест у нее был отрицательный.

Весь персонал, который работает дома у Камалии, пришлось отправить в больницу или на самоизоляцию. На это время Камалия сама переняла на себя роль кухарки, уборщицы и даже медицинской сестры.

Источник: 1 Минута

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