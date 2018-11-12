Самая сексуальная женщина планеты родила первенца

Модель Кейт Аптон стала мамой в первый раз

Кейт Аптон, еще не так давно демонстрировавшая, как занимается спортом, будучи беременной, сообщила о том, что стала мамой в первый раз.

Нынешний год можно смело назвать одним из самых удачных за всю жизнь модели. Сперва в июне она получила титул "самой сексуальной женщины на планете" по версии журнала Maxim, оставив далеко позади всех прочих красоток. А теперь еще и родила своего первенца, девочку по имени Женевьева.

"Женевьева Аптон Верландер 11.07.18", – написала Кейт на своей странице в Instagram.

Как видим, малышка родилась несколько дней назад. И заодно стала бесценным подарком на годовщину свадьбы своих родителей, которую те также отметили чуть раньше.

Источник: http://www.segodnya.ua

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