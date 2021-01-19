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Самое простое тесто для вареников и пельменей: всего три ингредиента, без яиц и растительного масла
Тесто готовится легко и быстро. А продукты всегда есть на кухне хорошей хозяйки, потому приготовить вареники или пельмени можно в любую минуту.
Рецепт теста:
- Теплая вода – 230 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Пшеничная мука – 400 г
Как делать тесто для вареников и пельменей?
Самое простое тесто для вареников
В миску выливаем воду. Она обязательно должна быть не горячей, а теплой.
Добавляем соль и размешиваем. Затем частями всыпаем просеянную пшеничную муку, замешиваем тесто. Сначала ложкой, затем вручную на столе. Рабочую поверхность присыпать мукой.
Теперь можно приступить к приготовлению самих вареников или пельменей.
Тесто подходит для любой начинки. Поэтому вареники можно приготовить с картофелем, капустой или ягодами. Выбирайте, что любите и что доступно.
Варить в кипящей воде примерно 5 минут.
Самое простое тесто для вареников и пельменей без яиц
Источник: 1 Минута
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