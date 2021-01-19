Самое простое тесто для вареников и пельменей: всего три ингредиента, без яиц и растительного масла

Тесто готовится легко и быстро. А продукты всегда есть на кухне хорошей хозяйки, потому приготовить вареники или пельмени можно в любую минуту.

Рецепт теста:

Теплая вода – 230 мл

Соль – 1 ч. л.

Пшеничная мука – 400 г

Если нет много времени на готовку, тогда вас выручит вкуснейшее блюдо из картофеля – "Палюшки": можно делать с начинкой, варить или жарить в масле

Как делать тесто для вареников и пельменей?

Самое простое тесто для вареников

В миску выливаем воду. Она обязательно должна быть не горячей, а теплой.

Добавляем соль и размешиваем. Затем частями всыпаем просеянную пшеничную муку, замешиваем тесто. Сначала ложкой, затем вручную на столе. Рабочую поверхность присыпать мукой.

Теперь можно приступить к приготовлению самих вареников или пельменей.

Тесто подходит для любой начинки. Поэтому вареники можно приготовить с картофелем, капустой или ягодами. Выбирайте, что любите и что доступно.

Варить в кипящей воде примерно 5 минут.

Самое простое тесто для вареников и пельменей без яиц

Источник: 1 Минута