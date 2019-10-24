Самые дорогие для проживания города мира

В подборку вошли девять населенных пунктов.

Каждый год исследовательское подразделение журнала The Economist выпускает два доклада — о самых дорогих и самых дешевых для жизни городах мира. В первом докладе, который называется Worldwide Cost of Living, рассматриваются такие факторы, как цены на продукты питания, на топливо, а также уровень дохода населения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Из-за укрепления доллара США и обесценивания национальных валют других стран в рейтинге этого года можно наблюдать серьезные изменения по сравнению с предыдущим докладом.

Перед вами — девять самых дорогих для проживания городов в мире.

9. Сеул, Южная Корея

Столица Южной Кореи оказалась среди самых дорогих для проживания городов мира из-за высоких цен на одежду и высоких тарифов на коммунальные услуги. По данным The Economist, стоимость жизни здесь сопоставима с Копенгагеном и Лос-Анджелесом.

8. Копенгаген, Дания

Датская столица в этом году сохранила статус одного из самых дорогих городов мира из-за высоких цен по отношению к зарплатам.

7. Нью-Йорк, США

Согласно докладу, укрепление доллара и местная инфляция делают Нью-Йорк одним из самых дорогих мегаполисов. К примеру, средняя цена в США за килограмм хлеба составляет 8,28 доллара, а в Нью-Йорке она будет в два раза выше.

6. Лондон, Великобритания

Рост зарплат в Лондоне затормозился и не успевает за инфляцией и стремительно растущими ценами на жилье. Средняя цена жилья в британской столице гораздо выше 500 тысяч фунтов стерлингов, но средние зарплаты составляют около 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

5. Париж, Франция

Из-за слабого доверия к евро Париж остался единственным городом еврозоны в первой десятке самых дорогих городов мира. Несмотря на слабость евро, в Париже все еще очень дорого жить, и единственное, на что здесь относительно справедливые цены, — это табак и алкоголь.

4. Женева, Швейцария

В Женеве практически все очень дорого, и даже услуги в сфере отдыха и развлечений — одни из самых дорогостоящих во всем мире.

3. Гонконг, Китай

За год Гонконг поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира на семь позиций из-за невероятно высоких цен на жилье и роста стоимости местных расходов.

2. Цюрих, Швейцария

Из-за отделения курса швейцарского франка от курса евро, а также традиционно высокого уровня доходов и цен жизнь в Цюрихе остается почти самой дорогой в мире.

1. Сингапур

Маленькое островное государство сохраняет звание самого дорогого города в мире уже третий год подряд, но аналитики The Economist утверждают, что разница в стоимости жизни с такими городами, как Гонконг и Нью-Йорк, почти сошла на нет, поскольку стоимость жизни выросла практически везде.

Источник: newsyou.info

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