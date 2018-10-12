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Самые интересные факты о топовом американском телесериале «Дорогой доктор»

Самые интересные факты о топовом американском телесериале «Дорогой доктор»

В понедельник, 15 октября, в 17:00 на телеканале К1 стартует показ одного из самых рейтинговых американских медицинских телесериалов – «Дорогой доктор» (Royal Pains).

Сериал рассказывает о Хэнке Лоусоне, молодом докторе скорой помощи. Будучи ложно обвинённым в смерти важного пациента, он переезжает в Хэмптон и нехотя становится „врачом по вызову“ для богатых и знаменитых. Когда администратор местного госпиталя просит его лечить менее состоятельных жителей, Хэнк оказывается перед выбором — делать добро для других или же для себя.

Мы подготовили для вас самые интересные факты о сериале:

  • У Марка Фойерстина, сыгравшего доктора Хэнка Лоусона, внушительная фильмография: он снимался в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «У друзей жизнь лучше», а также в фильмах «Чего хотят женщины» и «Американская дочь». Но наибольшую популярность актеру принесла именно главная роль в «Дорогом докторе».
  • В 2003 году Марк попал в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People.
  • Сериал частично основан на реальной практике так называемой «фиксированной медицины» (отношения между пациентом и лечащим врачом, в которых пациент платит ежегодный взнос или аванс), практикуемой независимыми врачами и компаниями.

Источник: http://changeua.com

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Темы: кино

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