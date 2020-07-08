Самые независимые: рейтинг знаков зодиака

В гороскопе есть 5 знаков зодиака, которые рождаются независимыми и всегда думают сами за себя. Независимые знаки не понимают необходимости приспосабливаться или меняться только для того, чтобы угодить другим людям. Когда у кого-то есть независимый дух, он любит путешествовать, видеть новые места и знакомиться с новыми людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи вольнодумцы, и то, во что они верят, что делают или говорят, не зависит от других. Такие люди настолько независимы, что не ощущают себя обязанным любить что-то только потому, что это модно или они получили рекомендации от других. Водолеям нужно выяснить все самим, и если они единственные, кто что-то отстаивает, это прекрасно.

Единственное важное одобрение для них – это их собственное. Представители этого знака никогда не идут вместе с толпой и не совершают того, что от них ожидают.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы настолько независимы, что им нужно быть достаточно свободными, чтобы пойти туда, куда они хотят, и сделать то, что им нужно. Они не хотят спрашивать разрешения у окружающих.

Стрельцы искусны в адаптации, поэтому их не беспокоит то, что они направляются в те места, где они никогда не были раньше, и не говорят на этом языке. Они способны идти на риск и вызовы, не паникуя, поскольку верят в свои собственные навыки и способности. Такие люди не хотят быть связанными никаким образом – ни физически, ни эмоционально.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Одна из вещей, которая делает Овнов такими независимыми – это их вера в самих себя. Представители этого знака могут рисковать или принимать неверные решения, но они знают, что в конечном счете они доберутся туда, где им нужно быть, и узнают то, что им нужно знать. Они доверяют своей интуиции.

Овны не будут сдерживаться, и они всегда пойдут на это, даже когда другие люди пытаются отговорить их от этого. Они стараются сосредоточиться на положительном в ситуации и стремятся к хорошему самочувствию, потому что, как правило, настроены оптимистично.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы, как правило, не жаждут того, что есть у других людей, и они не жалеют их за это. Они не завидуют, они делают это для себя. Близнецы не живут ради похвалы, и они не принимают критику близко к сердцу. Такие люди стараются извлечь пользу для себя из чужой критики, но они не позволяют ей влиять на них в том, что они делают.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Всем известно насколько трудолюбивы и прилежны Козероги, но они могут и не осознавать, насколько те независимы. Козероги настолько независимы, что работа, которую они выбирают для себя – это то, что они хотят делать.

Да, им нравится независимость, которая проистекает из финансовой свободы, но они предпочли бы делать то, что им нравится, и работать над собой, чем делать то, что убивает их душу, но приносит много денег.

Козероги обычно стараются работать самостоятельно и быть сами себе хозяевами. Они предпочитают отвечать перед собой, а не перед кем-то другим, и именно поэтому они часто являются независимыми подрядчиками или имеют свой собственный бизнес.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы независимы, потому что они слишком много знают, чтобы находиться под чьим-либо контролем. Девы провели свое исследование, они знают факты, и они, вероятно, уже поняли, как решить проблемы. Они не хотят обращаться к кому-то за помощью – они слишком независимы для этого.

Представители знака невероятно самостоятельны, и им трудно поверить, что другие люди знают, что они делают, или знают, как это сделать лучше, чем Дева.



Источник: Новости Ю

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