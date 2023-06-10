Самые популярные напитки по странам
Albania: Raki
Austria: Almdudler
Algeria: Coffee, tea
Antigua and Barbuda: Rum
Argentina: Mate, wine
Australia: Coffee, LLB
Bahamas: Switcha
Belarus: Byarozavik
Belgium: Beer
Brazil: Caipirinha
Bosnia and Herzegovina: Rakija, coffee
Bulgaria: Rakia
Canada: Caesar
Croatia: Rakija, Pelinkovac
Chile: Pisco sour
China: Tea
Colombia: Aguardiente, coffee
Czechia: Kofola, Pilsner
Cuba: Mojito, Cuba Libre
Denmark: Akavit, Snaps, Brannvin
England: Cider, gin
Egypt: Black tea, sugarcane
Ethiopia: Coffee
Ecuador: Chicha
Estonia: Viru Valge
Finland: Lonkero
France: Champagne, red wine
Germany: Lager
Georgia: Chacha, red wine
Greece: Ouzo
Hungary: Palinka
Iceland: Brennivin, Appelsin
India: Tea, lassi
Indonesia: Es teler
Iran: Doogh
Ireland: Guinness
Italy: Chinotto
Japan: Sake, green tea
Latvia: Riga black balsam
Malaysia: Air mata kucing, Teh tarik
Mexico: Tequila
Netherlands: Jenever
Nigeria: Akpeteshie
Norway: Akvavit, Solo
Pakistan: Sugarcane juice
Poland: Vodka
Portugal: Port wine, Sangria
Puerto Rico: Pina colada
Russia: Kvass, vodka, kompot
Serbia: Rakija
Scotland: Scotch
South Korea: Soju
Spain: Sangria
Sweden: Brannvin, Punsch, Akvavit
Switzerland: Rivella
Saudi Arabia: Arabic coffee
South Africa: Beer, Springbokkie, Boeber
Taiwan: Bubble tea
Turkey: Tea, Raki, ayran
UAE: Arabic coffee
Ukraine: Horilka, Kvass
UK: Tea
USA: Coffee, Coca-Cola
Uruguay: Mate
Venezuela: Rum, tizana
Wales: Perry
Джерело: facebook.com/annopolsky