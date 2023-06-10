Дозвілля
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Самые популярные напитки по странам

Самые популярные напитки по странам

Albania: Raki

Austria: Almdudler

Algeria: Coffee, tea

Antigua and Barbuda: Rum

Argentina: Mate, wine

Australia: Coffee, LLB

Bahamas: Switcha

Belarus: Byarozavik

Belgium: Beer

Brazil: Caipirinha

Bosnia and Herzegovina: Rakija, coffee

Bulgaria: Rakia

Canada: Caesar

Croatia: Rakija, Pelinkovac

Chile: Pisco sour

China: Tea

Colombia: Aguardiente, coffee

Czechia: Kofola, Pilsner

Cuba: Mojito, Cuba Libre

Denmark: Akavit, Snaps, Brannvin

England: Cider, gin

Egypt: Black tea, sugarcane

Ethiopia: Coffee

Ecuador: Chicha

Estonia: Viru Valge

Finland: Lonkero

France: Champagne, red wine

Germany: Lager

Georgia: Chacha, red wine

Greece: Ouzo

Hungary: Palinka

Iceland: Brennivin, Appelsin

India: Tea, lassi

Indonesia: Es teler

Iran: Doogh

Ireland: Guinness

Italy: Chinotto

Japan: Sake, green tea

Latvia: Riga black balsam

Malaysia: Air mata kucing, Teh tarik

Mexico: Tequila

Netherlands: Jenever

Nigeria: Akpeteshie

Norway: Akvavit, Solo

Pakistan: Sugarcane juice

Poland: Vodka

Portugal: Port wine, Sangria

Puerto Rico: Pina colada

Russia: Kvass, vodka, kompot

Serbia: Rakija

Scotland: Scotch

South Korea: Soju

Spain: Sangria

Sweden: Brannvin, Punsch, Akvavit

Switzerland: Rivella

Saudi Arabia: Arabic coffee

South Africa: Beer, Springbokkie, Boeber

Taiwan: Bubble tea

Turkey: Tea, Raki, ayran

UAE: Arabic coffee

Ukraine: Horilka, Kvass

UK: Tea

USA: Coffee, Coca-Cola

Uruguay: Mate

Venezuela: Rum, tizana

Wales: Perry

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: україна

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