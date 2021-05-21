Самые простые рогалики к чаю: быстро готовиться, недорого, получается много, можно с начинкой или без

Контрольный список ингредиентов

Исходный рецепт рассчитан на 12 порций.

4 ¼ стакана универсальной муки.

2 упаковки активных сухих дрожжей.

1 ½ стакана теплой воды (45 градусов C).

3 столовые ложки белого сахара.

1 столовая ложка соли.

Домашние рогалики

Шаг 1

В большой миске смешайте 1-1 / 2 стакана муки и дрожжи. Смешайте воду, 3 столовые ложки сахара и соли и добавьте к сухим ингредиентам. Взбивайте миксером полминуты на низкой скорости, соскребая со стенок миски. Взбивайте на более высокой скорости в течение 3 минут. Затем вручную смешайте достаточно муки, чтобы получилось умеренно крутое тесто.

Шаг 2

Выложите на слегка посыпанную мукой поверхность и замесите до однородной и эластичной массы (8-10 минут). Накройте, дайте постоять 15 минут.

Шаг 3

Разрезать на 12 частей, сформовать в гладкие шарики. Проделайте пальцем отверстие в центре и осторожно увеличьте его, при этом придавая рогалику однородную форму. Накрыть крышкой, дать настояться 20 минут.

Шаг 4

Тем временем начните кипятить воду. Положите в нее 1 столовую ложку сахара, немного перемешайте. Уменьшить до кипения.

Шаг 5

Когда рогалики будут готовы, положите в воду 4 или 5 рогаликов и варите 7 минут, перевернув один раз. Слейте их. Выложите на смазанный жиром противень и запекайте при температуре 190 градусов Цельсия от 30 до 35 минут. Вынуть из духовки, есть горячим или холодным.

Шаг 6

Вариант запекания: для получения более глянцевой поверхности поместите бублики на несмазанный противень перед их кипячением. Жарьте их на огне в течение 1-1 / 2 минуты с каждой стороны. Затем положите их в горячую воду, чтобы они закипели, как описано выше. Примечание: не запекайте жареные рогалики, а не жареные, 25 минут должно хватить.

Пищевая ценность

В одной порции: 181 калория; белок 5г; углеводы 38,4 г; жир 0,5 г; натрий 583,7 мг.

Источник: 1 Минута