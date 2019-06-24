Самые сексуальные звезды по мнению мужчин: и это не Ким Кардашьян!

Ученые выяснили, какие женщины являются самыми сексуальными по мнению мужчин. И это не Ким Кардашьян, как принято считать. Тройку самых возбуждающих актрис возглавили обычные и ничем не примечательные женщины. Оказывается, красота не огромных ягодицах и груди.

В США социальный психолог Джасти Лемиллер провел интересное исследование. Он решил выяснить, какой же типаж женщин возбуждает на сексуальные фантазии большинство мужчин. Он провел широкий опрос среди американцев, интересуясь, кого они считают самой красивой женщиной и о ком фантазируют, когда делают… это.

Оказалось, что большинство мужчин сочли самой привлекательной внешне женщиной Ким Кардашьян. Однако в постели грезили они не о ней.

Ким Кардашьян — самая красивая, но не самая желанная

Опрос показал, что в сексуальных фантазиях подавляющего большинства мужчин присутствуют совершенно другие женщины — простые, незатейливые и вполне обычные, не обладающие выдающимися формами Ким Кардашьян.

Результаты исследований психолог опубликовал в газете Daily Mail. Теперь все могут узнать, кого мужчины считают самыми сексуальными. А обычные женщины по всему миру могут успокоиться и перестать стремиться обрести такие же формы, как у Ким.

Итак, кто же вошел в тройку лидеров в рейтинге самых сексуальны актрис, о которых мужчины фантазируют в постели?

Место №3 Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Актриса прославилась благодаря фильму «Голодные игры». Мужчины расценили ее как женщину, обладающую особым шармом и притягательностью. Ведь не даром же Лоуренс заняла вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Место №2 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Энистон была самой сексуальной женщиной в мире в 2011 году. И, похоже, для многих мужчин она так и остается самой желанной. Мужчины видят ее сексуальность в умении быть смешной, забавной и веселой. Она простая, а потому кажется доступной и понятной.

Место №1 Скарлетт Йоханнсон

Скарлетт Йоханнсон

Вот она — самая сексуальная женщина современности, о которой грезят большинство мужчин. Она притягательна не только сама по себе, но обычно выбирает еще и очень сексуальные и страстные роли.

Источник: clutch.ua

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