Самый богатый телеведущий страны: Сергей Притула рассказал, на что живет без работы и откуда зарабатывает

Притула поделился с аудиторией своими финансовыми делами. К слову, на время войны шоумен остался без работы, но заверил, что из донатов для личных целей не берет ни копейки, а зарплату получают всего два сотрудника фонда.

Кстати, фонд функционирует еще с 2020 года. За время его существования благодаря совместной работе удалось помочь со многими нуждами армии и проблемами конкретных людей.

Сергей Притула помогает армии

Притула рассказывает, что сейчас собранные деньги идут исключительно на армию. После того, как его фонд собрал миллионы на турецкие беспилотники, на Сергея Притулу посыпался град подозрений чуть ли не в мошенничестве. Ведь турецкий производитель огласил, что подарит три байрактара украинцам. Вопрос, куда же деть остальные деньги, остается открытым, что и разжигает недоверие в некоторых кругах общества.

Волонтер раскрыл секрет своего финансового состояния: это накопленные деньги, которые он заработал еще до войны. Сергей Притула популярен в украинском шоу-бизнесе, был одним из самых высокооплачиваемых ведущих, у него было свое телешоу, поэтому ведущий неплохо зарабатывал. Сергей Притула:

Надеюсь, финансовой подушки, которую я накопил, мне хватит

Второй источник дохода - дивиденды от инвестиций в ценные бумаги.

Несколько раз в год я получаю приличные дивиденды, они позволяют мне обеспечить свою семью и, даже, донатить.

Жизнедеятельность благотворительного фонда Сергея Притулы обеспечивают два человека: Анна Гвоздяр, директор, и бухгалтер. Именно им выплачиваются штатные заработные платы. Но ни одному из сотрудников фонда не начисляются зарплаты из пожертвований.

Каждый, кто скинул те 200 гривен, хочет, чтобы они пошли в нужное дело - объяснил волонтер.

Притула рассказывает, что у них в фонде не без форс-мажоров, конечно. Если приходится перекрыть какие то непредвиденные финансовые обязательства, то на помощь приходит бизнес.

Существует целый ряд бизнес-структур, которые нам помогают.

Так что, о порядочности Сергея Притулы спорить не приходится.

Источник: 1 Минута