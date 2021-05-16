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Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов!

Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов!

Ингредиенты для майского салата

Чтобы приготовить это блюдо, вам следует взять:

  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Помидор - 150 г
  • Лук зеленый - 2-3 шт.
  • Сыр твердый - 50 г
  • Майонез - 2-3 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец ч.м. - по вкусу
  • Яйцо куриное - 1-2 шт.

Небольшие советы по подбору продуктов: зелень нужно брать обязательно свежую, иначе она будет уже не такая сочная, и в салате будет привкус чего-то испорченного.

Сыр твердый берите нежирный.

Приготовление простого майского салата

Возьмите все продукты, сказанные в перечне, и подготовьте их. Одну куриную грудку отварите. Варить нужно примерно 20 минут. Яйца также нужно сварить. Когда они закипят, варите их не более десяти минут, а потом на такое же время поместите в холодную воду.

Филе и лук нарежьте, поместите в миску. Покройте майонезом. Затем огурцы следует нарезать соломкой и поместить в ту же миску. Сверху снова покрываем майонезом.

Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов! Приготовление простого майского салата

Дальше идет слой мелко нарезанного яйца, его также можно чуть посолить.

Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов! Приготовление простого майского салата

Затем по такому же принципу нарезаем и выкладываем помидоры.

Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов! Приготовление простого майского салата

Последний слой - мелко натертый твердый сыр. Выбирайте самую мелкую терку, чтобы он проявил свои вкусовые качества.

Украсить можно зеленью или помидорами. Приятного аппетита!

Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов! Приготовление простого майского салата

За рецепт и фотографии благодарим ресурс IAMCOOK.

Источник: 1 Минута

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