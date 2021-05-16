Самый простой и дешевый майский салат, который будет уместным к вашему столу – набор витаминов!
Ингредиенты для майского салата
Чтобы приготовить это блюдо, вам следует взять:
- Куриная грудка - 1 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Помидор - 150 г
- Лук зеленый - 2-3 шт.
- Сыр твердый - 50 г
- Майонез - 2-3 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Перец ч.м. - по вкусу
- Яйцо куриное - 1-2 шт.
Небольшие советы по подбору продуктов: зелень нужно брать обязательно свежую, иначе она будет уже не такая сочная, и в салате будет привкус чего-то испорченного.
Сыр твердый берите нежирный.
Приготовление простого майского салата
Возьмите все продукты, сказанные в перечне, и подготовьте их. Одну куриную грудку отварите. Варить нужно примерно 20 минут. Яйца также нужно сварить. Когда они закипят, варите их не более десяти минут, а потом на такое же время поместите в холодную воду.
Филе и лук нарежьте, поместите в миску. Покройте майонезом. Затем огурцы следует нарезать соломкой и поместить в ту же миску. Сверху снова покрываем майонезом.
Приготовление простого майского салата
Дальше идет слой мелко нарезанного яйца, его также можно чуть посолить.
Приготовление простого майского салата
Затем по такому же принципу нарезаем и выкладываем помидоры.
Приготовление простого майского салата
Последний слой - мелко натертый твердый сыр. Выбирайте самую мелкую терку, чтобы он проявил свои вкусовые качества.
Украсить можно зеленью или помидорами. Приятного аппетита!
Приготовление простого майского салата
За рецепт и фотографии благодарим ресурс IAMCOOK.
Источник: 1 Минута