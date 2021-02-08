Самый счастливый дед на свете: Федор Добронравов из сериала “Сваты” фотографией с внучками умилил поклонников

Каждый человек, который стал дедушкой или бабушкой любит своих внуков и внучек и старается проводить с ними большую часть своего времени, чтобы передать им свой опыт и просто пообщаться и отдохнуть душой. Некоторые ходят со своими внуками и внучками на рыбалку, другие по грибы. Самое главное, чтобы дедушка и бабушка хотели и умели общаться с внучками.

Не исключение и знаменитый, талантливый артист. Все свое свободное время Федор Добронравов проводит со своей семьей.

Федор Добронравов на своей страничке в Инстаграм выложил красочную фотографию где он со своими любимыми внучками. Дед любит своих внучек и каждую свободную минуту старается провести с ними. В том, что Федор Добронравов счастливый дед, это видно на фотографии. Тут он смеется и радостно позирует вместе с внучками. И судя по всему это ему нравиться. Он доволен, что играет со своими внучками.

На руках Федор держит козленка. И вся эта картинка навевает мотивы из старой, доброй и хорошей сказки!

В своих комментариях пользователи соцсетей отмечают, что Федор Добронравов наверное самый счастливый дед на свете. Он классно выглядит и внучки у него просто красавицы. Некоторые отмечают, что они завидуют и одновременно радуются как дед Федор Добронравов общается с внучками, какая положительная энергетика сквозит от этой фотографии. Фамилия Добронравов говорит сама за себя у Федора добрый нрав, он душевный человек и отличный дедушка!

Ирина Добронравова, на которой женат актер и с которой они познакомились еще в школьные годы, работает воспитателем в детском саду. Они имеют двоих сыновей Виктора и Ивана, которые тоже актеры.

У артиста Федора Добронравова три внучки. От старшего сына Виктора - Варвара и Василиса. От младшего сына Ивана - Вероника.

Всем понравился сериал "Сваты" и наверное нет ни одного человека, который бы не посмотрел хоть одну серию.

Отметим, что снимать седьмую часть сериала "Сваты" планируют в этом году. Ранее съемки были перенесены на этот год из-за карантина. Есть информация, что в заключительной части сериала будут участвовать все главные актеры. Но конечно центральным образом в этом сериале является Федор Добронравов - Иван Будько.

Источник: 1 Минута