Сегодня 21:37
Просмотров: 68
Самый вкусный завтрак из творога за 3 минуты: вариант быстрой и ленивой запеканки
Для приготовления завтрака подойдет творог любой жирности, а сахара можно добавить больше, или вовсе не добавлять.
Ингредиенты:
- 100 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. изюма
- 1/2 ст. л. сахара
Приготовление:
Изюм промыть и залить кипятком.
100 г творога смешать с сахаром, мукой и яйцом. Перемешать до однородности.
Творожную массу соединить с изюмом.
В миску налить одну столовую ложку воды, переложить творог и разровнять его. Поставить в микроволновку на 3 минуты (800 Ватт).
Готовую запеканку переложить в тарелку, украсить изюмом. Можно полить джемом или медом.
Источник: 1 Минута
Загрузка...