Самый вкусный завтрак из творога за 3 минуты: вариант быстрой и ленивой запеканки

Для приготовления завтрака подойдет творог любой жирности, а сахара можно добавить больше, или вовсе не добавлять.

Ингредиенты:

100 г творога

1 яйцо

1 ст. л. муки

1 ст. л. изюма

1/2 ст. л. сахара

Приготовление:

Изюм промыть и залить кипятком.

100 г творога смешать с сахаром, мукой и яйцом. Перемешать до однородности.

Творожную массу соединить с изюмом.

В миску налить одну столовую ложку воды, переложить творог и разровнять его. Поставить в микроволновку на 3 минуты (800 Ватт).

Готовую запеканку переложить в тарелку, украсить изюмом. Можно полить джемом или медом.

Источник: 1 Минута