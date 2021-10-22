Счастливая в кадре — несчастная в жизни: почему Ирина Билык рассталась с мужем

Режиссер Аслан Ахмадов стал не только пятым супругом, другом Ирины, а еще и ее коллегой, отцом ребенка Табриза. Поэтому решение о расставании далось непросто.

Ранее Ирина Билык предпочла не комментировать причину развода, однако сейчас в комментарии ЖВЛ призналась — всему виной время.

[caption id="attachment_176196" align="aligncenter" width="480"] Ирина Билык[/caption]

"Так оно в жизни и бывает — проживешь с человеком 5-10 лет, и ты уже другой, и партнер немного другой. Случается так, что, действительно, разлучаются люди, как-то не могут удержать вот это первое чувство, первые моменты", — говорит Ирина Билык.

Тем не менее, Аслан Ахмадов и Ирина Билык продолжают находится в хороших взаимоотношениях как ради своего общего ребенка, так и ради того, чтобы продолжать вместе сотрудничать — ведь развод не препятствует их совместным музыкальным проектам.

[caption id="attachment_174512" align="aligncenter" width="600"] Аслан Ахмадов и Ирина Билык[/caption]

"С Асланом мы будем работать не раз, и не два, и не три. Потому что он очень талантливый фотохудожник, режиссер, он очень профессионально умеет снимать женщин. Его нужно действительно использовать", — говорит Ирина Билык.

Хотя певица признается — после развода отношения пары немного изменились.

"Я заметила, что когда мы с ним познакомились, я была нежная и спокойная, делала все, что мне Аслан предлагал. После развода я стала капризная, постоянно жаловалась, что хочу домой, хочу спать", — комментирует Ирина Билык.

Источник: 1 Минута