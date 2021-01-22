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22.01.2021 23:51
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Сделайте свой душ блестящим с помощью этого простого домашнего трюка: не более 10 минут

Сделайте свой душ блестящим с помощью этого простого домашнего трюка: не более 10 минут

Однако в них есть один минус — там больше труднодоступных мест, которые быстро покрываются мыльным налетом, а там в свою очередь появляется грибок, который потом очень трудно вывести.

Очистить душ является нелегкой задачей, поскольку мыльные разводы и пятна присутствуют и на стекле, и на плитке.

Краны часто покрыты накипью, в общем, если не уделять душевой кабине достаточно времени, то она будет создавать вид грязной ванной комнаты.

Однако наши мамы знали один хитрый рецепт смеси, которая поможет надолго забыть о мыльном налете

Сделайте свой душ блестящим с помощью этого простого домашнего трюка: не более 10 минут Мыльный раствор для ванной

Что нужно для того, чтобы его приготовить:

  • 1 чашка жидкого мыла
  • 1 чашка теплого уксуса
  • лейка
  • бутылка с распылителем
  • губка

Приготовление мыльного раствора для очистки душевой кабины или труднодоступных мест в ванной

Нужно влить уксус на плиту и нагреть на маленьком огне. Уксус должен быть теплым, чтобы вы могли погрузить в него палец.

Затем в банку с распылителем нужно перелить теплый уксус и жидкое мыло. Все взболтать и распылить на грязную поверхность.

После этого возьмите резинку и тщательно протрите этот участок. Стоит быть осторожными с силиконовыми швами, чтобы не повредить их.

Дайте распылителю около 30 минут до ополаскивания холодной водой. Грязь просто исчезнет на ваших глазах. Также вы можете использовать средство для других предметов в ванной комнате. Не бойтесь запаха уксуса, ведь он полностью испарится.

Вот эта мыльная смесь заменит агрессивные средства, и поможет надолго создать невидимую и ощутимую пленку, которая будет блокировать мыльный налет.

Источник: 1 Минута

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