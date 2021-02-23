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Сдерживайте слезы: Крис Эванс поддержал больного пса, «прооперировав» его игрушку

Сдерживайте слезы: Крис Эванс поддержал больного пса, «прооперировав» его игрушку

Теперь Доджер и его игрушечный лев вместе восстанавливаются после операции.

Крис Эванс поделился с поклонниками в Instagram новостями о своем любимом псе Доджере. Недавно четвероногий друг актера перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Чтобы поддержать любимца, Крис также «прооперировал» любимую игрушку Доджера — плюшевого льва. Теперь у пса есть брат по несчастью.

«Операция прошла! Бедный солдат, но совсем скоро он вернется в строй. Вчера, пока он был на операции, его любимого льва тоже зашивали (он был разорван с ноября). Никогда до этого не шил, но вполне горжусь своей халтурой. Теперь они вместе восстанавливаются в компании друг друга», — написал Эванс в микроблоге и опубликовал фотографии Доджера и его игрушки.

В комментариях поклонники Криса желают его псу скорейшего восстановления и хвалят актера за то, как он поддерживает любимца. «Вам повезло, что вы есть друг у друга», «Бедненький. Хорошо, что ты заботишься о нем. И льва неплохо подлатал», «Благодаря твоей любви он быстро восстановится!» — пишут пользователи.

Ранее Крис рассказывал, что взял Доджера в 2017 году, когда снимался в фильме «Одаренная». Одна из сцен происходила в собачьем приюте. «Я зашел и подумал: это собаки-актеры или это настоящий приют? Оказалось, что настоящий. Пока я ходил туда-сюда, заметил одного пса, которому там явно было не место. Я забрал его, и он оказался таким хорошим мальчиком. Мне сказали, что ему около года. Он вел себя, как щенок, и был такой энергичный, такой милый. Он любит других собак, любит детей — он просто полон любви», — поделился Крис в интервью People.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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