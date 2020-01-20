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Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО)

Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО)

13 января в Токио прошли традиционные церемонии инициации для девушек и юношей, которые недавно отпраздновали двадцатилетие – официальный возраст совершеннолетия в Японии.

День совершеннолетия (сэйдзин но хи) – государственный японский праздник, который отмечается во второй понедельник января.

До середины XIX века юноши и девушки в Японии становились взрослыми в разное время. В синтоизме эта церемония называлась гэмпуку. Мальчикам сбривали локоны над лбом и заплетали косичку (эбоси, причёска взрослого мужчины). Одновременно с этим он менял детское имя на взрослое. Девочки с помощью старших в первый раз надевали кимоно взрослого покроя, чернили зубы, сбривали брови. Эта церемония называлась моги. По завершении мальчики и девочки считались взрослыми и могли вступать в брак.

С 1876 года возраст совершеннолетия японским правительством был установлен в 20 лет, однако официальный праздник был учреждён только в 1948 году, и до 2000 года отмечался 15 января. С 2000 года его перенесли на второй понедельник января, дав, таким образом, три выходных дня подряд.

13 июня 2018 года возраст совершеннолетия был впервые снижен с момента его установления. По новому закону, который вступает в силу с 2022 года, совершеннолетним гражданин считается с наступлением полных 18 лет.

Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО) Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО) Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО) Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО) Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО) Сэйдзин но хи: День совершеннолетия в Токио (ФОТО)
Источник:  Новости Ю

 

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