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Секреты красоты парижанок

Секреты красоты парижанок 

Парижанки явно знают секреты, которые неведомы остальным жительницам планеты.

1. Они не уделяют много времени укладке волос

Самый главный секрет парижанок в том, чтобы не прилагать слишком много усилий для того, что не имеет для них большого значения. Пока мы тратим часы на то, чтобы ни одна прядка не выпадала из пучка, они просто не обращают внимания на такую мелочь. Формула их идеальной прически крайне проста: вымыть голову перед сном, завязать влажные волосы в пучок, утром распустить. Все. 

2. Они не любят агрессивный макияж

Секреты красоты парижанок

@jeannedamas

Прости, Ким Кардашьян, но парижанки не оценят твои умения в контуринге. Эти девушки привыкли мириться со своими недостатками и даже не считают их таковыми. У них в косметичках нет места для консилеров, тональных кремов, хайлайтеров, бронзеров и других средств для коррекции. Для повседневности они используют ВВ-крем (и то не всегда), расчесывают брови щеточкой, подкрашивают ресницы и наносят на губы бальзам. В случае вечеринки им достаточно сделать свой выбор между лайнером и красной помадой. 

3. Они уделяют парфюму особое место в своем ритуале красоты

Секреты красоты парижанок

@kenzasmg

«Наносите парфюм в те места, где вы хотите, чтобы вас поцеловали», — сказала великая Коко Шанель. Ее соотечественницы всегда придерживаются этого принципа — они распыляют аромат не только на запястья и за мочками ушей. Например, они любят нанести любимый парфюм на волосы или шею сзади. Парижанки уверяют, что это для них не просто автоматическое действие, а настоящее искусство. 

4. Они предпочитают тратить деньги и силы на уход

Секреты красоты парижанок

@daphnemodeandthecity

Если спросить парижанку, куда лучше инвестировать деньги — в косметику по уходу или декоративную, она без колебаний проголосует за первое. Действительно, хороший крем и сыворотка — лучше, чем тональный крем и консилер. Даже ванную они принимают не для того, чтобы помыться, а для того, чтобы расслабиться и сделать себя еще чуточку красивее (подумайте о соли для ванной, бомбочках и ароматных маслах). 

5. Они любят себя в первую очередь

Секреты красоты парижанок

@audesarkamari

Уход за собой должен приносить удовольствие, а не быть в тягость. Парижанки не гонятся за глянцевыми стандартами красоты и легко принимают трансформации, которые происходят с ними на протяжении лет. Косметику для ухода они не воспринимают как средство против старения или кардинального преображения. Энергичность, счастье, любовь к себе — вот на чем базируется жизнь среднестатистической парижанки. 

Источник: marieclaire.ua

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