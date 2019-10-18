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"Секс-бомба": в сети появился новый трейлер фильма о домогательствах со Кидман, Терон и Робби

Секс-бомба: в сети появился новый трейлер фильма о домогательствах со Кидман, Терон и Робби

Популярные голливудские актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби сыграют главные роли в новом фильме "Секс-бомба" (Bombshell) о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. 21 августа киностудия Lionsgate представила первый трейлер, а 15 октября – новый видеоролик. Премьера ленты запланирована на 19 декабря 2019 года.

Новый ролик, в котором появились актрисы Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, был опубликован на официальном ютуб-канале компании Lionsgate.

Фильм "Секс-бомба" (Bombshell): смотрите новый трейлер

Фильм "Секс-бомба" (Bombshell): смотрите первый трейлер

Вместе с этим создатели фильма "Секс-бомба" представили официальный постер фильма, на котором появились три голливудские актрисы  Шарлиз Терон, Николь Кидман и Робби, первая из которых изменилась для фильма до неузнаваемости.

Секс-бомба: в сети появился новый трейлер фильма о домогательствах со Кидман, Терон и Робби
Официальный постер фильма "Секс-бомба" (Bombshell) / Lionsgate

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о скандале в 2016 году: работницы Fox News обвинили генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Добавим, что мужчина умер в 2017 году.

Так, американская журналистка Гретхен Карлсон, которую в фильме сыграла Николь Кидман, обвинила Айлза в домогательствах. По ее словам, она была уволена после того, как отказала генеральному директору. Впоследствии к Карлсон присоединились еще несколько женщин (одних из них играют Марго Робби и Шарлиз Терон). После скандалов Роджер Айлс ушел в отставку.

роджер айлз
Роджер Айлз – бывший генеральный директор Fox News


 

Источник: 24tv.ua

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Темы: кино

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