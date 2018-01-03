Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 340

Сексуальная "шведская Барби" Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Появились фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу, и быть с идеальной фигурой и лицом.

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Она пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз.

Instagram-страница шведки насчитывает порядка 500 тысяч подписчиков. В своем аккаунте девушка демонстрирует совершенную, по ее мнению, внешность, и позирует в откровенных нарядах.

Девушка с самого детства мечтала походить на мультипликационных персонажей, и когда слышит это от людей, то признается, что для нее это - лучший комплимент.

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Сексуальная шведская Барби Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией
26.12.2017 17:17    266
Настя Каменских порадовала поклонников фото в одном полотенце
21.12.2017 12:09    358
Настя Каменских порадовала фанатов откровенным фото в ванной
15.12.2017 12:06    720
Фото Ким Кардашьян топлес разорвало интернет
28.11.2017 12:41    604
Українці створили сайт, який перетворює неякісні фото на гарні
03.11.2017 09:45    366
Вернулись победителями: 9 апреля в Харькове откроется выставка фотографий «Переможці»
06.04.2016 10:10    749
Как выглядят взрывные волны, застывшие во времени
18.03.2015 11:34    762
10 пар, которые доказывают, что любовь может длиться вечно
16.03.2015 15:45    843
В лондонском парке ласка летала верхом на дятле
04.03.2015 09:13    759
Завораживающие фотопейзажи в духе братьев Гримм (ФОТО)
23.01.2015 10:23    828
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 