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Сексуальная "шведская Барби" Пикси Фокс пережила более 100 пластических операций (фото)
Появились фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу, и быть с идеальной фигурой и лицом.
Она пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз.
Instagram-страница шведки насчитывает порядка 500 тысяч подписчиков. В своем аккаунте девушка демонстрирует совершенную, по ее мнению, внешность, и позирует в откровенных нарядах.
Девушка с самого детства мечтала походить на мультипликационных персонажей, и когда слышит это от людей, то признается, что для нее это - лучший комплимент.
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