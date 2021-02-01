Сергей Бабкин, страдающий тяжелой болезнью глаз, улетел на операцию в Австрию

Больше недели назад украинский музыкант Сергей Бабкин буквально шокировал своих поклонников тревожной новостью — ему поставили серьезный диагноз, который встречается крайне редко. Диагноз звучит так — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. В результате этого певец уже потерял 70% центрального зрения. Артист рассказал, что время идет на часы и делать операцию надо срочно. Проходить лечение музыкант будет в Австрии, поскольку в Украине нет необходимого препарата. Известно, что плановая операция пройдет в пятницу, 5 февраля.

Сергей Бабкин страдает серьезной болезней глаз

Жена музыканта Снежана Бабкина во всем поддерживает своего мужа и в трудное время находится с ним. Недавно Снежана опубликовала новое фото в своем Инстаграм, где запечатлена вместе с мужем на борту самолета.

https://www.instagram.com/p/CKwGNcnJylZ/?igshid=9ruj90a813ei

"Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену", — написала Снежана, сообщив, что она с Сергеем отправилась в Австрию, где ему стоит пережить операцию.

Пользователи Сети сразу же начали комментировать пост и желать Сергею скорейшего выздоровления. «Дай бог, чтоб у вас было все только хорошо. Вы замечательные!», «Ангела хранителя вам! Всё будет хорошо!», «Удачи и успехов вам.Все будет хорошо!», «С Богом! Удачи!», «Удачи вам, сил и терпения! Все будет хорошо», — поддержали в комментариях Сергея Пользователи Сети.

Источник: 1 Минута