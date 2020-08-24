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Сергей Бабкин впервые рассказал как изменил жене Снежане

Сергей Бабкин впервые рассказал как изменил жене Снежане

Инцидент произошел в начале сольной карьеры артиста.

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин впервые рассказал об измене жене Снежане.

Так, артист в интервью Маши Ефросининой признался, что инцидент произошел после распада группы 5'Nizza, в начале сольной карьеры. Бабкин часто ездил на гастоли в другие города и страны без жены. И вот однажды, когда звезда вернулся домой с концерта, Снежана отметила, что ей приснился сон и спросила, не имел Сергей интимных отношений с другой.

Снежана мне говорит: "Я видела сон. Ты сидишь посреди комнаты в квартире. Вокруг тебя очень много кукол, такие, как Барби. Ты сидишь, и с таким лицом (удивлен — прим.ред.). Это правда? - вспомнил артист

Исполнитель добавил, что сначала отрицал измену и даже кричал. Впрочем, потом Бабкин пошел в ванную и расплакался. В этот момент в комнату вошла Снежана и молча вышла. После этого жена певца собрала чемоданы. Бабкин вымаливал прощение у любимой на коленях в слезах. Впрочем, по его словам, их помирила некое мистическое существо.

То Снежка забежала в ванную, а там она полна воды под конец. Она закрывать краны — а они закрыты. А я всегда, когда выходил из дома, я всегда перекрывал воду. Есть такая у меня привычка, перекрывать. И вода начинает уже сливаться на землю. Она побежала, вытащила пробку. Вода начала спускаться. Лужа, она схватила тряпку, вытирает. Затем встала, дышит, устала и думает: "Что я делаю? Зачем я вытираю здесь воду? Надо идти. Вода эта откуда взялась Почему все закрыто, а вода?". И говорит: "Я чувствую, что за мной стоит что-то и в такой же позе, но без тряпки в руках. И так по-злому говорит:" Что вы делаете, что вы делаете, что вы творите?" - рассказал Бабкин
Снежана Бабкина все же смогла простить измену. Впрочем, Сергей признался, что даже через семь лет он все еще чувствует обиду жены.

До конца — нет. Людей нужно возвращать. Для этого нужно время. Ты что-то делаешь и как будто притягиваешь к себе. Еще не наступил тот момент, когда она вот здесь, и я — фух, она меня обняла, а я ее. Еще нет. - признался музыкант 

Источник: tsn.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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