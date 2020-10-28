Сергей Глушко обратился к своим любовницам, которых собралась уже целая толпа

Поэтому она по всей стране собирает женщин, которые заявляют, что они якобы были “под Тарзаном”. Тарзан долго думал, и наконец решил как-то ответить. По его мнению, все это вранье чистой воды, а мнимым любовницам платит Первый канал и программа “На самом деле”, чтобы найти себе темы для новых грязных шоу. К этому Тарзан тоже относится спокойно, с ухмылкой.

“Придете туда, скажете, что вы моя любовница — вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным! Так что, вот такая информация. Давайте, кто удивит какой-нибудь историей? А то старые любовницы как-то задолбали”, — говорит в видеообращении Сергей Глушко. Вероятно, не очень лестное слово “задолбали” было адресовано именно той самой Анастасии Шульженко, которая недавно в сердцах пробивалась к танцору, чтобы поговорить.

Тарзан высмеял всех женщин, которые рассказывают, что спали с ним: “Это ложь чистой воды!”

Экзотический тансовщик уверен — его просто хотят оклеветать и рассорить с любимой женой Наташей. Но поклонники не охотно верят в его честность, ведь знают, что интриги с девушками на гастролях для Глушко — обычное дело.

Детальнее об изменах танцора смотрите в нашем видео на канале “Одна минута”.

Источник: 1 Минута