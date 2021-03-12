Сергей Притула резко высказался об умственных способностях коллег по шоу-бизнесу: “Откровенное хамство”
Сергей является неизменным лицом Нового канала, на котором выходило и выходит множество проектов с его участием, а началось все с утреннего шоу "Подъем". С того момента его карьера пошла в гору.
В эфир вышла "Файна Юкрайна", "КабриоЛето", "Страсти по ревизору", "Суперинтуиция", "Варьяты-шоу", "Кто сверху?", а совсем недавно Притула стал ведущим украинской версии "Где логика?".
Кто сверху? — один из самых рейтинговых проектов Нового канала, который ведут Сергей Притула и Леся Никитюк
Его первые участники — экс-холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт, Злата Огневич, Тарас Цымбалюк, Юрий Горбунов, Александр Педан, Оля Полякова, Маша Ефросинина и это только начало. Притула без преувеличения знает всю подноготною шоу лучше кого-либо другого, в том числе и поведение звездных гостей вне камер.
"Украинские звезды в преимущественном большинстве очень боялись выглядеть… Хм… Скажем так, не такими интеллектуалами, как они это демонстрируют в своих Инста-сториз", — признался Сергей.
Более того, некоторые даже требовали показать им задания еще до съемок:
"Так боялись выглядеть недалекими".
Сергей Притула
По его словам, пришлось тратить слишком много энергии на то, чтобы держать игроков в тонусе и переключать из режима "о, Боже, все подумают, что я тупой" на игровой и веселый режим, где нужно получать удовольствие.
Также Притула рассказал, что бывали такие участники, которые не совсем удачно пытались компенсировать свою не самую удачную игру троллингом (насмешками) над соперниками:
"Но хороший троллинг может быть тогда, когда ты добрый и расслабленный. А когда ты злой, нервный, твой троллинг скатывается в откровенное хамство".
Сергей Притула в студии шоу Где логика?
Без таких прецедентов на съемочной площадке тоже не обошлось, как утверждает шоумен.
Источник: 1 Минута