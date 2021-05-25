Сергей Притула стал отцом в третий раз: скрывал беременность жены 9 месяцев

Сергей Притула показал свою новорожденную дочку Серафиму

"Теперь нас пятеро! Поздравляем тебя, Серафима Сергеевна!",

О пополнении в своей семье Притула сообщил в Инстаграм-профиле, опубликовав фото с новорожденной малышкой на руках. Известно, что главный ведущий Нового канала стал отцом девочки. Назвали ее мелодичным именем Серафима.

— подписал новый снимок в профиле Сергей Притула.

Вот что в комментариях пишут поклонники шоумена и телеведущего:

Вітаю!!!! Цілуйте малечу!! Притул має бути багато!, — написал коллега Сергея, шоумен и телеведущий Александр Педан.

Ну, ви знаєте, які розкішні жінки народжуються 25 травня! Вітаємо вас, любимо, радіємо!!!, — написала волонтер, телеведущая и блогер Мария Ефросинина.

Круто!!!!! Вітаємо, — написала Екатерина Осадчая, телеведущая, которая ждет пополнения.

Вітаю, — написала певица Ольга Цибульская.

Поздравляю, — упомянула Сергея в комментариях певица Слава Каминская.

Также свои слова поздравления написали такие украинские знаменитости, как телеведущая Леся Никитюк, музыкальный продюсер Дядя Жора, гимнастка Лилия Подкопаева и другие.

Сейчас счастливый отец находится рядом со своей супругой, и всячески поддерживает ее после родов. Как такому открытому и общительному телеведущему как Сергей удалось скрывать новость о грядущем пополнении целых девять месяцев — загадка.

Источник: 1 Минута