25.05.2021 23:07
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Сергей Притула стал отцом в третий раз: скрывал беременность жены 9 месяцев
О пополнении в своей семье Притула сообщил в Инстаграм-профиле, опубликовав фото с новорожденной малышкой на руках. Известно, что главный ведущий Нового канала стал отцом девочки. Назвали ее мелодичным именем Серафима.
Сергей Притула показал свою новорожденную дочку Серафиму
"Теперь нас пятеро! Поздравляем тебя, Серафима Сергеевна!",
— подписал новый снимок в профиле Сергей Притула.
Вот что в комментариях пишут поклонники шоумена и телеведущего:
- Вітаю!!!! Цілуйте малечу!! Притул має бути багато!, — написал коллега Сергея, шоумен и телеведущий Александр Педан.
- Ну, ви знаєте, які розкішні жінки народжуються 25 травня! Вітаємо вас, любимо, радіємо!!!, — написала волонтер, телеведущая и блогер Мария Ефросинина.
- Круто!!!!! Вітаємо, — написала Екатерина Осадчая, телеведущая, которая ждет пополнения.
- Вітаю, — написала певица Ольга Цибульская.
- Поздравляю, — упомянула Сергея в комментариях певица Слава Каминская.
Также свои слова поздравления написали такие украинские знаменитости, как телеведущая Леся Никитюк, музыкальный продюсер Дядя Жора, гимнастка Лилия Подкопаева и другие.
Сейчас счастливый отец находится рядом со своей супругой, и всячески поддерживает ее после родов. Как такому открытому и общительному телеведущему как Сергей удалось скрывать новость о грядущем пополнении целых девять месяцев — загадка.
Источник: 1 Минута
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