Сергей Притула в 40 лет снова стал студентом: делает все, чтобы стать политиком

В прошлом году известный телеведущий и шоумен Сергей Притула баллотировался на пост мэра Киева от партии "Голос". Однако стать мэром ему так и не удалось. Он набрал всего 7, 9% голосов в то время, как Виталий Кличко набрал 50,9 % голосов.

Однако Притула, похоже, свои политические амбиции оставлять не собирается. Недавно он сообщил, что стал студентом Украинского католического университета, где будет изучать общественное управление и администрирование.

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По словам Притулы, для карьеры политика ему нужно обязательно получить новые знания, которые помогут ему в дальнейшем.

"Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне мало. Привет, магистерская программа по публичного управления и администрирования УКУ", — написал Притула на своей странице в Инстаграм.

Стоит отметить, что пользователи Сети поддержали Притулу и отметили, что он со всей ответственностью относится к желанию стать политиком.

"Лучший юморист, телеведущий, шоумен нашей страны и я честно уверен, что и прекрасный управленец потому талантливые люди талантливы во всем успехов вам в дальнейших свершениях!", "Серьезный подход, обязательно даст результат. Рад рождению профессионального политика-патриота!", "Поздравляю! Возможно, и к лучшему, что Вы не прошли на должности госуправления раньше. К следующему баллотирования подойдете уже другим - более опытным, с соответствующим образованием", — пишут комментаторы.

Источник: 1 Минута