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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Он будет "объединять миллионы русскоязычных людей в мире"

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Он будет объединять миллионы русскоязычных людей в мире

Вчера вечером стало известно, что 47-летний музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Предложение присоединиться к команде он получил лично от владельца RTVI Микаэля Исраеляна.

Как сказано в пресс-релизе, на Сергее будет ответственная миссия — он займется "объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт".

В качестве генерального продюсера Сергей Шнуров будет формировать общую креативную стратегию развития канала, определять сетку вещания, а также участвовать в создании новых программ.

 

Сергей Шнуров

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Судьба моя сделала очередной поворот, и вот я стал продюсером большого международного телеканала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям? С прежней отдачей и фантазией я буду заниматься созданием актуального контента теперь и для канала.

Все экспериментальные идеи и формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Спасибо за доверие, мы многое сможем вместе,

— заявил Шнуров в ролике, которым анонсировал свое назначение.

 

Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик,

— прокомментировал свое кадровое решение Исраелян.

Напомним, что в топ-менеджменте канала недавно произошли и другие изменения. Так, пост главного редактора канала покинул Алексей Пивоваров, а Станислав Кучер, который ранее отвечал за редакцию RTVI в Нью-Йорке, недавно стал руководителем Дирекции информационных и общественно-политических программ.

 

Сергей Шнуров

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На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка.

Я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру,

— отметил Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров

 

Источник: www.spletnik.ru

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