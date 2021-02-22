Сергей Соседов обрушился с критикой на Максима Галкина и высмеял его семейный замок

Так что весьма неудивительно, что он не смог оставить без внимания такую значимую и известную пару, как Алла Борисовна Пугачева и ее муж-пародист Максим Галкин.

Общаясь с Вячеславом Манучаровым на его YouTube-канале, Сергей Соседов прокомментировал свое отношение к нынешнему творчеству Максима Галкина, а также к его образу жизни.

"У Галкина — миллиарды. Его дети и внуки могут не работать… Галкин очень талантливый, Без дураков. Этого никто не отрицает. Но почему люди за свои таланты должны получать миллиарды. Если у тебя есть талант, ты должен его раздаривать, а не брать за это миллиарды и строить потом свои замки. Мне это не понятно",

— заявил музыкальный критик Сергей Соседов, возмущенно высказываясь в адрес своего коллеги по шоу-бизнесу.

Сергей Соседов

Также недавно Сергей Соседов высказывался в сторону Аллы Борисовны Пугачевой и Николая Баскова.

По поводу Примадонны Соседов заявил, что, якобы, той уже пора на пенсию, а она все пытается как-то завлечь публику короткими юбками и стройными ножками в Инстаграм.

То же самое Сергей Соседов сказал и о Николае Баскове, который не так давно взялся завоевывать тренды Тик-Тока. К слову, Николай Басков в 2020 году действительно занял лидирующие позиции благодаря новому хиту "Дико Тусим", который он выпустил совместно с популярным тиктокером Даней Милохиным.

Данная композиция до сих пор нередко появляется на центральных музыкальных каналах и радиостанциях как одна из самых топовых в 2020 году.

Источник: 1 Минута