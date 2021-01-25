Сергею Бабкину поставили серьезный диагноз, который встречается раз на миллион: “Время идет на дни”

Экс-солист дуэта 5'nizza является активным пользователем социальных сетей. На его Instagram подписаны больше 400 тысяч человек, которых он регулярно радует новыми фото и видео, однако на этот раз повод для публикации совсем не радостный.

На днях Сергей сообщил фанатам, что уходит из Инстаграма, но не от усталости, а из-за проблем со здоровьем:

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!", — начал Бабкин.

Сергей Бабкин

Диагноз звучит так — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. В результате этого певец уже потерял 70% центрального зрения. Отметим, центральное зрение отвечает за четкость и цветовое восприятие. Еще существует периферическое зрение, которое помогает человеку лучше ориентироваться в пространстве.

Сейчас артист нуждается в срочной операции, однако для этого нужно выехать за границу:

"Время идет на дни! Нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет! В странах СНГ тоже нет".

Сергей и Снежана Бабкины

Лечащий врач нашел Сергею подходящую клинику в Австрии, которая примет его, даже несмотря на карантин. На данный момент Бабкин вместе с женой Снежаной занимается вопросами поездки:

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только спешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", — завершил пост герой статьи.

По словам супруги артиста, болезнь очень коварна, поскольку потеря зрения не ощущается, хотя и прогрессирует стремительно. Именно поэтому медлить нельзя, ведь это чревато полной слепотой.

Источник: 1 Минута