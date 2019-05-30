Сергій Жадан та інші письменники нагородили дітей-критиків з Донбасу на Книжковому Арсеналі

25 травня на ІХ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» нагороди отримали шість школярів з Луганської та Донецької областей — переможців конкурсу відгуків на книги «Читай-пиши». Загалом на конкурс учасники надіслали 273 роботи. Їх оцінювало професійне журі з письменників та літературознавців: Сергія Жадана, Андрія Куркова, Тетяни Стус, Анастасії Музиченко, Ганни Улюри, Ірини Славінської, Євгена Стасіневича. Організували конкурс Благодійний фонд Сергія Жадана та проект підтримки дитячого читання «BaraBooka». Фінансову підтримку конкурсу надав БФ «Ukraine Charity», а ще кошти збирали завядки підйому на Еверест українських альпіністів з Лондона, колишніх пластунів Дениса Угрина та Роксани Літинської.

Переможців обирали у двох вікових категоріях: 10-13 та 14-17 років. Перші три місця у обидвох категоріях зайняли дівчата. Так, у молодшій категорії це Валерія Тарасенко (Можняківка, Луганська обл.), Дар’я Мормуль (Старобільськ, Луганська обл.) та Мілєна Зайцева (Костянтинівка, Донецька обл.). А у старшій — Олеся Вітченко, (Старобільськ, Луганська обл.), Катерина Сухаревська (Станиця Луганська, Луганська обл.), Єлизавета Кобзар (Краматорськ, Донецька обл.). Переможниці отримали планшети, а призерки — електронні рідери. А 40 авторів та авторок найкращих відгуків отримали книжки від партнерів конкурсу – видавництв «Ранок» і «Фабула».

Так, Тетяна Стус була вражена тим, наскільки глибоко діти відчувають літературу: "У кожного з цих авторів та авторок є чому повчитися літературним оглядачам й критикам, — впевнена письменниця. — Бо часто професійні книжкарі оперують науковими рецептами. А у дітей прочитання не зашорене. Буває, звісно, що деякі кліше нав'язують у школі. Але в цьому конкурсі, на щастя, я такого не бачила".

Своїми враженнями від перемоги ділиться Валерія Тарасенко, чий відгук посів 1 місце у молодшій категорії: "Бути переможницею весело, дивовижно й щасливо". А Олеся Вітченко, яка зайняла 1 місце у старшій категорії була здивована не тільки результатом, а й відгуками журі. "Я навіть спілкувалось з літературознавцем та критиком Євгеном Стасіневичем. Я була в шоці, — зізнається школярка. — Я бачила його раніше у ток-шоу, він здавався мені таким критичним, прискіпливим. І для мене стало несподіванкою, коли він так добре відгукнувся на мою роботу, ще й навіть зацитував. А потім дав кілька порад щодо рецензування, майбутньої освіти".

Фіналістки самі радо діляться своїми думками про справу критика та про літературу. Катерина Сухаревська вважає, що для книжкового оглядача важлива відвертість, а Валерія Тарасенко каже, що найважливіше — розуміти й книжку, й власні думки. Олеся Вітченко наполягає, що для критика важлива об'єктивність: "Відгук легше писати, бо можна висловити враження. У критиці ж треба відкинути емоції".

Загалом, дівчата зізнаються, що найбільше полюбляють фантастику та фентезі. Єлизавета Кобзар каже: "В старших класах ми читаємо багато літератури, пов'язаної з минулим, хоча більше хочеться сісти з книжкою й повністю поринути в її унікальний світ, в емоції". ЇЇ доповнює Олеся Вітченко: "Люблю книжки, які переносять у іншу реальність і вона не менш реальна, ніж наша реальність".

"Треба більше пропагувати ідею того, що читання — це завжди модно, — продовжує переможниця. — Книжку читаєш не для того, щоб зробити селфі для Інстаграму".

Високий, майже неочікуваний рівень робіт відзначають члени та членкині журі: літературознавиця, критикиня Ганна Улюра, журналістка, ведуча, літературознавиця Ірина Славінська, письменник, президент Українського ПЕН-клубу Андрій Курков, провідна фахівчиня національного центру “Мала академія наук України”, літкритикиня Анастасія Музиченко, літературознавець, критик Євген Стасіневич, письменники Тетяна Стус та Сергій Жадан.

Частина цього враження — результат підготовки конкурсантів та конкурсанток на відеозаняттях від партнерів проекту, Barabooka. Відеоуроки для книжкових оглядачів викладали на сторінці проекту на Фейсбуці: професійні книжкові оглядачі й письменники розповідали, як цікаво написати про книжку, з чого варто починати розповідь, як її оформлювати, як уникнути штампів і побороти страх чистого аркуша.

“Ми багато спілкуємось на Донбасі і з учителями і з учнями, тому знаємо, що там є велика кількість дітей, які цікавляться книгами й уміють про це розповісти, — каже Сергій Жадан. — Щоразу, стикаючись із відгуками читачів, я сам собі нагадую доволі просту й очевидну річ: письменник без читача — це велике нещастя. Свого читача треба знати, поважати й уміти його слухати. Мені особисто було цікаво читати ці відгуки. Хоча би тому, що вони щирі й відкриті”.

За словами директорки “Благодійного фонду Сергія Жадана” Ірини Куніциної, проект у співпраці з Barabooka виявився успішним й, напевно, буде продовжений наступного року. “Можливо, й Харківську область включимо”, — додає директорка."

До світу професійної літератури фіналістки проекту долучилися у Києві на ІХ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал».

Партнери Конкурсу: ДП «Український інститут книги», Національний центр «Мала академія наук України», міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», видавництво «Ранок», видавництво «Фабула».

Сторінка конкурсу в мережі FB, сайт БФ Жадана

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