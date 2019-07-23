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Сериал «Игра престолов» получил рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» получил рекордное число номинаций на «Эмми»

Один из самых популярных сериалов последнего времени «Игра престолов» от студии HBO номинирован на премию «Эмми» в 32-х категориях.

Сериал получил номинацию в том числе в главной категории «Лучший драматический сериал». «Игра престолов» победила в этой номинации в прошлом году, сообщает «Дождь».

В категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» выдвинули Кита Хэрингтона, в аналогичной женской категории — Эмилию Кларк.

Среди претендеток на премию в категории «Лучшая актриса второго плана» — Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер.

В категории «Лучшая мужскую роль второго плана» на премию претендуют актеры Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау.

Большое количество номинаций также получил сериал «Удивительная миссис Мейзел», представленный в 20 категориях.

Сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций.

Источник: newformat.info

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