Сериал «Игра престолов» получил рекордное число номинаций на «Эмми»

Один из самых популярных сериалов последнего времени «Игра престолов» от студии HBO номинирован на премию «Эмми» в 32-х категориях.

Сериал получил номинацию в том числе в главной категории «Лучший драматический сериал». «Игра престолов» победила в этой номинации в прошлом году, сообщает «Дождь».

В категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» выдвинули Кита Хэрингтона, в аналогичной женской категории — Эмилию Кларк.

Среди претендеток на премию в категории «Лучшая актриса второго плана» — Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер.

В категории «Лучшая мужскую роль второго плана» на премию претендуют актеры Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау.

Большое количество номинаций также получил сериал «Удивительная миссис Мейзел», представленный в 20 категориях.

Сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций.

Источник: newformat.info

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