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Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

Молодые люди познакомились на фестивале близнецов и уже через полгода состоялась помолвка. Пары живут в общем доме в Вирджинии и с нетерпением ждут рождения малышей.

В США сестры-близнецы Бриттани и Бриана Диан вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сейлерсов. Недавно женщины объявили, что одновременно забеременели, пишет Unilad.

35-летние Джош и Джереми познакомились с 33-летними Бриттани и Брианой три года назад на фестивале близнецов в городе Туинсберг. Через полгода молодые люди сделали предложение своим избранницам.

Любопытно, что Сейлерсы предложили девушкам руку и сердце одновременно – они встали перед сестрами на колени и вручили им одинаковые кольца.

В 2018 году состоялась свадьба. Вот уже как два года супруги живут в общем доме в штате Вирджиния.

Издание отмечает, что Бриттани и Бриана и их мужья Джош и Джереми - идентичные близнецы, поэтому генетически их дети будут одновременно родными и двоюродными братьями или сестрами.

Ждут ли супруги близнецов, не сообщается.

Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели

 

Instagram/salyerstwins

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: интересно

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