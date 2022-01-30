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Сеть насмешила реакция кота на мыльную пену (ВИДЕО)

Сеть насмешила реакция кота на мыльную пену (ВИДЕО)

На интернет-платформе Reddit было опубликовано забавное видео, мгновенно ставшее вирусным. На нем кот путем эксперимента на личном опыте убеждается, что мыльная пена не может выдержать его вес.

Пользователей сети больше всего поразила реакция кота-исследователя, выбравшегося из ванны на коврик. «Какое завидное хладнокровие!», «Удивительно, он остается совершенно спокоен», «Он воспринял это с достоинством. У меня еще никогда не было кошки, которая после таких случаев не неслась бы по дому в панике», — писали в комментариях.

Кто-то предположил, что кот привык к воде и любит ее, но просто не рассчитал в этот раз глубину. И что вода, видимо, была теплой, так как кошки не любят холод.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: интернет

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