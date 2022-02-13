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Сеть насмешила реакция собаки на дольку лимона (ВИДЕО)

Сеть насмешила реакция собаки на дольку лимона (ВИДЕО)

Домашние питомцы нередко оказываются героями смешных видео в интернете, но настоящей звездой стал пес, которому хозяин дал попробовать дольку лимона.

Реакция собаки, которому хозяин «презентовал» лимон, невозможно передать словами. Начинается ролик с кадров, на которых мужчина держит в руке цитрусовое, и собака даже встает на задние лапы, ожидая, что получит какую-нибудь вкусняшку.

Спустя несколько секунд мужчина кидает дольку лимона любимцу, которые моментально хватает ее, однако так же быстро выплевывает ее, недоумевая, что же он только что попробовал. В собаке смешались противоречивые чувства – с одной стороны, ему не очень понравился вкус лимона, но с другой – ему интересно разобраться, что же это такое. После этого пес начал прыгать вокруг дольки «невкусняшки», играя с ней лапами, чем привел в восторг как своего хозяина, так и тысячи пользователей сети по всему миру.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: интернет

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