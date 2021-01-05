Сеть насмешило видео, как талантливый пес станцевал с невестой на свадьбе
В Сети обсуждают видео, в котором пес Хиро станцевал с красоткой-невестой на свадьбе.
Домашний питомец для каждого человека - это близкий друг с самого его рождения. Те, кто сильно привязываются к любимцам, обязательно приведут их на празднование важных событий в своей жизни.
Так, в Сети распространилось видео, на котором звездный дрессировщик, а в тот вечер еще и невеста Сара Карсон Девайн зажигает со своим псом Хиро. В один из самых главных вечером своей жизни девушка решила подготовить целое выступление (смотри забавное видео ниже).
В видео видно, как Хиро наслаждается танцами с хозяйкой и охотно выполняет все команды. Вместе они кружились, танцевали, прыгали и просто от души развлекались.
Источник: internetua.com