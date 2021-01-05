Сеть насмешило видео, как талантливый пес станцевал с невестой на свадьбе

В Сети обсуждают видео, в котором пес Хиро станцевал с красоткой-невестой на свадьбе.

Домашний питомец для каждого человека - это близкий друг с самого его рождения. Те, кто сильно привязываются к любимцам, обязательно приведут их на празднование важных событий в своей жизни.

Так, в Сети распространилось видео, на котором звездный дрессировщик, а в тот вечер еще и невеста Сара Карсон Девайн зажигает со своим псом Хиро. В один из самых главных вечером своей жизни девушка решила подготовить целое выступление (смотри забавное видео ниже).

В видео видно, как Хиро наслаждается танцами с хозяйкой и охотно выполняет все команды. Вместе они кружились, танцевали, прыгали и просто от души развлекались.

Источник: internetua.com

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