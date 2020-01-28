Сеть обсуждает забавную фотожабу о таможенниках, проверяющих товар с китайских сайтов

В связи с активным распространением китайского вируса, украинские таможенники должны быть предельно осторожны.

Таким образом, умелые пользователи с особым чувством юмора решили пофантазировать на тему того, как сотрудники таможни отреагировали на новость о смертельном заболевании из Китая. В частности, стоит отметить работу художника Андрея Петренко, который разметил свою карикатуру на личной Twitter-странице.

На данный момент на таможенниках лежит ответственная миссия - тщательно проверять все, что приходит из Китая. К примеру, те же товары с китайских сайтов, где большинство украинцев зачастую закупаются по низкой цене. Однако им также нельзя забывать об элементарных методах предосторожности, поскольку они сами могут оказаться зараженными смертельным вирусом 2019-nCoV из Китая.

Так, Петренко и решил представить какого сейчас приходится таможенникам, чья служба, как говорится "опасна и трудна" в данной ситуации. В отдельности он отметил их форму, в которой они якобы и проводят проверку содержимого посылок из Китая.

Источник: internetua.com

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