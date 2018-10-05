Северский Донец, с.Коропово,Змиёвский район с высоты (ВИДЕО

Село Коропово находится на правом берегу реки Северский Донец, выше по течению в 4-х км расположено село Гайдары, ниже по течению в 4,5 км — село Сухая Гомольша, на противоположном берегу расположен большой массив садовых участков, русло реки сильно извилисто, образует много лиманов и заболоченных озёр, в том числе озёра Лопуховое, Коропово, Дворец, Длинное, Перегон. Село окружено большим лесным массивом (дуб).

На берегу реки много домов и баз отдыха.

Село раньше называлось Коробовы Хутора. 1680 — дата основания. Население по переписи 2001 года составляет 159 (71/88 м/ж) человек (википедия).

Источник: youtube.com

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