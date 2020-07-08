Сговор против Джоан Роулинг: писатели увольняются, а фанаты сводят татуировки

Скандальные высказывания всемирно известной писательницы Джоан Роулинг продолжают вызывать негодования со всех сторон. Ее обвиняют в трансфобии, а извиняться за свои слова женщина отказывается.

На днях, два больших сайта, которые посвящены “Гарри Поттеру” и всему, что связано с книгами, объявили, что больше не хотят иметь что-то общее с Джоан. Эти сайты имеют миллионную аудиторию, которая выступила против Роулинг. Администраторы интернет-ресурсов заявили, что удалят все фотографии писательницы со своих страниц, и больше не будут их использовать. Более того, с сайтов удалят ссылки на официальные страницы знаменитости.

Причина такого резкого негатива по-прежнему трансфобия. Джоан критикуют уже не первую неделю за ее высказывает о том, что критические дни бывают исключительно у женщин. Писательница как бы намекнула, что мужчины, которые сделали себе операцию по смене пола, все равно полноценными женщинами никогда стать не смогут.

Создатели сайтов заявили, что они не разделяют точку зрения Джоан, более того, в ее книгах посыл не сходится с ее мыслями в данный момент.

“Джоан Роулинг выдвигает губительные и не доказательные факты о том, что на самом деле означает слово трансгендер. Ее мнение полностью не стыкуется с тем посылом, который мы видим в ее творчестве, и продвигаем в наших сообществах” — заявили администраторы сайтов.

Стоит отметить, что главные актеры фильмов про Гарри Поттера: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин, разочарованы в Роулинг, они признались, что женщина обидела их своими твиттами в социальных сетях. Поклонники по всему миру поддерживают любимых актеров, поэтому сейчас активно сводят татуировки с тела, которые были посвящены любимым героям фильмов. Таким образом фанаты пытаются показать свой протест против писательницы.

Также стало известно, что литературное издание, которое принадлежит Джоан, на днях лишилось четырех профессиональных писателей. Люди ушли из-за того, что Роулинг отказывается прилюдно извиниться за свою трансфобию.

Источник: Новости Ю

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