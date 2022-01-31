Шампанське брют – що це і з чим п’ють?

Шампанське брют – сухе ігристе вино з французькою історією. Воно характеризується невеликою кількістю цукру в залишку, гармонійним поєднанням свіжого аромату цитрусових, м’якого смаку та мінеральности. Пропонуємо вам розібратися, що таке шампанське брют та з чим п’ють цей напій.

Яке на смак шампанське брют?

За смаком брют – сухе вино з ледве вловимим шлейфом солодощі. Легке, дуже світле, воно практично не містить танінів – походження яких може бути пов’язане з витримкою в бочці з дубу або з використанням ягід темних сортів. Головна ж особливість брютів – освіжаюча, наче хрумка кислотність, яка однаково добре проявляється і у вінтажних, і у невінтажних напоях.

Брют, виготовлений традиційним методом, піддається витримці на дріжджовому осаді. Завдяки цій методиці смак напою стає більш наповненим, вино набуває ноти горіхів, випічки, ванілі. Окрім того у букеті шампанського присутні відтінки садових фруктів: груші, яблука, білого персика, а також незвичайні нюанси крейди та інших мінералів.

Смак просеко чи інших вин, які виготовляються методом Шарма – достатньо прямолінійний, з яскравими фруктовими відтінками. Смак шампанського, виробленого традиційним способом, має різницю: йому притаманна витонченість, за якою криється складний букет, що розкривається нотами фруктів, випічки, горіхів, «теплих» спецій, меду та карамелі. Таке вино має добрий баланс, гладку текстуру та свіжий мінеральний післясмак.

З чого виробляють шампанське брют?

Традиційне шампанське виготовляють у регіоні на сході від Парижу, у французькій провінції Шампань. Виробляють його переважно з трьох основних сортів винограду – Шардоне, Піно нуар і Піно Меньє – додається трошки ягід Піно гри та Піно блан.

У тому випадку, якщо виробник бажає створити більш витончене вино, без яскраво виражених нот червоних фруктів, треба взяти тільки білі сорти. У такому разі виходить шампанське Блан-де-Блан. Якщо ж, навпаки, метою варто отримати добре структуроване та повнотіле вино, то використовуються тільки червоні сорти, при цьому виключається контакт сокової частини зі шкіркою. Підсумком стає біле вино Блан-де-Нуар з винограду Піно нуар та Піно Меньє.

Найчастіше шампанське виготовляють з червоних та білих ягід одночасно. Щоб отримати ідеально збалансоване вино, виробники змішують виноград, вирощений на різних ділянках. Іноді це сорти, зібрані у різні роки.

Нарешті, обов’язковою умовою у процесі виробництва шампанського є вторинна ферментація у пляшці, і навіть термін витримки дріжджовому осаду. У невінтажного шампанського він становить 15 місяців, а у вінтажного – 3 роки та більше.

З чим і як вживати брют?

Шампанське – напій, який гармонічно поєднується з найрізноманітнішими стравами: з ікрою, морепродуктами, сирами, солоними закусками, та навіть с незвичайними стравами, як, наприклад, картопля-фрі чи смажена курка. Найбільш традиційним варіантом гастропари вважають устриці, копчену форель, тверді сири.

Сухе шампанське добре підходить як основа для різноманітних коктейлів, наприклад, для популярної Мімози. У цьому коктейлі одна частина вина поєднується з однією частиною свіжовичавленим соку з апельсинів. Окрім того шампанське може стати яскравою заміною просеко у коктейлі Апероль Шприц.

Для подачі ігристого вина використовують келих-флейту чи тюльпани. Гарне шампанське можна розливати по келихам для білого вина з більш широкою чашею. Бокали-креманки не рекомендується використовувати: вони мають більшу поверхню контакту вина та повітря, що впливає на швидкість випаровування бульбашок та аромату напою.