Шашлык из козьего мяса с кориандровой заправкой – порадуйте себя и гостей

Ингредиенты

1 целая козья лопатка (около 1,5 кг)

750 мл теплого овощного бульона

Для маринада

200 г йогурта без добавок

цедра ½ лайма

½ небольшая упаковка кориандра, только стебли

2 ч.л. тертого имбиря

2 ч.л. порошка чили

2 ч.л.молотого тмина

1 столовая ложка коричневого сахара

1 столовая ложка гранатовой патоки

2 столовые ложки оливкового масла

4 горошины черного перца

1 чайная ложка копченой паприки

1 чайная ложка семян кориандра

Для заправки из кориандра

½ небольшая упаковка кориандра, только листья

200 г греческого йогурта

20 мл оливкового масла первого холодного отжима

1 столовая ложка тахини

цедра 1 лайма плюс 1 столовая ложка сока

1 зубчик чеснока, измельченный

2 чайные ложки яблочного уксуса

Для маринованных зерен граната

3 столовые ложки яблочного уксуса

3 ч. Л. Сахарной пудры

1 гранат без косточек

½ мелко нарезанного красного лука

½ красного перца чили, мелко нарезанного

Служить

6 лепешек

¼ капуста белокочанная, тертая

листья мяты

Аппетитный шашлык

Метод

Шаг 1

За день до приготовления замариновать козу в сотейнике. Смешайте все ингредиенты маринада в блендере с 1 ч.л. соли, намажьте всю козу, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Шаг 2

На следующий день нагрейте духовку до 160C / 140C с вентилятором / газом. 3. Выньте козу из холодильника за 30 минут, прежде чем готовить, чтобы она прогрелась до комнатной температуры. Разверните, затем плотно накройте форму для запекания фольгой и готовьте в течение 1 часа, затем добавьте бульон, верните в духовку и готовьте еще 4 часа, время от времени поливая соком, пока мясо не отделится от костей и не станет легко разбирается двумя вилками.

Шаг 3

Снимите мясо с костей (которые можно выбросить) и отложите на тарелке. Удалите большую часть жира, затем налейте немного кипятка на дно формы и взбейте венчиком любую темную корку, смешав сок с водой. Верните мясо в форму для запекания и накройте фольгой. Держите в тепле в низкой духовке, пока не будете готовы к употреблению.

Шаг 4

Чтобы приготовить маринованные зерна граната, смешайте яблочный уксус с сахаром и щепоткой соли в миске, помешивая, пока они не растворится. Добавьте семена граната, красный лук и перец чили и перемешайте, чтобы они покрылись слоем.

Шаг 5

Чтобы приготовить заправку из кориандра, смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне с некоторыми приправами и взбивайте, пока не получите жидкую зеленую заправку.

Шаг 6

Разогрейте лепешки на сковороде или сковороде и подавайте с капустой и теплой козой. Украсить смесью маринованного граната, листьями мяты и заправкой.

Источник: 1 Минута