Шашлык из козьего мяса с кориандровой заправкой – порадуйте себя и гостей
Ингредиенты
1 целая козья лопатка (около 1,5 кг)
750 мл теплого овощного бульона
Для маринада
200 г йогурта без добавок
цедра ½ лайма
½ небольшая упаковка кориандра, только стебли
2 ч.л. тертого имбиря
2 ч.л. порошка чили
2 ч.л.молотого тмина
1 столовая ложка коричневого сахара
1 столовая ложка гранатовой патоки
2 столовые ложки оливкового масла
4 горошины черного перца
1 чайная ложка копченой паприки
1 чайная ложка семян кориандра
Для заправки из кориандра
½ небольшая упаковка кориандра, только листья
200 г греческого йогурта
20 мл оливкового масла первого холодного отжима
1 столовая ложка тахини
цедра 1 лайма плюс 1 столовая ложка сока
1 зубчик чеснока, измельченный
2 чайные ложки яблочного уксуса
Для маринованных зерен граната
3 столовые ложки яблочного уксуса
3 ч. Л. Сахарной пудры
1 гранат без косточек
½ мелко нарезанного красного лука
½ красного перца чили, мелко нарезанного
Служить
6 лепешек
¼ капуста белокочанная, тертая
листья мяты
Аппетитный шашлык
Метод
Шаг 1
За день до приготовления замариновать козу в сотейнике. Смешайте все ингредиенты маринада в блендере с 1 ч.л. соли, намажьте всю козу, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
Шаг 2
На следующий день нагрейте духовку до 160C / 140C с вентилятором / газом. 3. Выньте козу из холодильника за 30 минут, прежде чем готовить, чтобы она прогрелась до комнатной температуры. Разверните, затем плотно накройте форму для запекания фольгой и готовьте в течение 1 часа, затем добавьте бульон, верните в духовку и готовьте еще 4 часа, время от времени поливая соком, пока мясо не отделится от костей и не станет легко разбирается двумя вилками.
Шаг 3
Снимите мясо с костей (которые можно выбросить) и отложите на тарелке. Удалите большую часть жира, затем налейте немного кипятка на дно формы и взбейте венчиком любую темную корку, смешав сок с водой. Верните мясо в форму для запекания и накройте фольгой. Держите в тепле в низкой духовке, пока не будете готовы к употреблению.
Шаг 4
Чтобы приготовить маринованные зерна граната, смешайте яблочный уксус с сахаром и щепоткой соли в миске, помешивая, пока они не растворится. Добавьте семена граната, красный лук и перец чили и перемешайте, чтобы они покрылись слоем.
Шаг 5
Чтобы приготовить заправку из кориандра, смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне с некоторыми приправами и взбивайте, пока не получите жидкую зеленую заправку.
Шаг 6
Разогрейте лепешки на сковороде или сковороде и подавайте с капустой и теплой козой. Украсить смесью маринованного граната, листьями мяты и заправкой.
Источник: 1 Минута