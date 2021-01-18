Шеф-повар рассказывает: как приготовить идеальную итальянскую пасту с секретом, учитывая соль и масло

Джеймс Мартин - популярный английский шеф-повар, который часто делится своими кулинарными знаниями с телезрителями. Он поделился тем, как приготовить йоркширскую пасту с итальянским рагу - с отличным советом по приготовлению идеальной пасты.

В шоу шеф-повар и телеведущий рассказали, как приготовить идеальную пасту. Итальянский фаворит очень любим британцами по всей стране, но часто существуют разные подходы к тому, как лучше всего приготовить пасту.

Джеймс поделился, что покойный итальянский шеф-повар Антонио Карлуччо научил его, как лучше всего готовить пасту.

Уловка заключается в том, чтобы знать, что делать, когда дело доходит до добавления масла и соли.

Короче говоря, повара не должны добавлять ни одного из первых, а много второго.

"Много макарон на сковороде, много воды и много соли", - объяснил Джеймс, выливая макароны в сковороду, готовясь взбить блюдо из йоркширской пасты с итальянским рагу.

"Посмотрите, сколько соли", - добавил он, бросая в кастрюлю две большие пригоршни приправы.

"Карлуччо научил меня этому, она должна иметь вкус моря".

Затем Джеймс предупредил: "Не добавляйте туда масло".

Эта соленая вода пригодится в конце процесса.

Джеймс рекомендует, когда вы закончите готовить соус (в данном случае рагу), лучше всего закончить пасту в смеси.

"Так часто вы подаете макароны стопкой и просто кладете сверху соус", - сказал он зрителям.

"Вы должны закончить приготовление пасты в соусе".

Поварам также не нужно беспокоиться об идеальном осушении макарон.

"Не беспокойтесь также о небольшом количестве воды для пасты, это действительно очень важно", - сказал Джеймс, добавляя ложки пасты в рагу.

"Я помню, как Карлуччо говорил мне, как это сделать", - сказал он.

"Тебе просто нужно немного соленой воды. Если она немного подсохнет, не добавляйте немного масла, добавьте еще немного пасты".

Джеймс также рекомендует максимально использовать макароны разной формы при приготовлении.

Что касается рагу, шеф-повар советует сэкономить время, предварительно взбив овощи в блендере.

Также рекомендуется как можно скорее добавить томатное пюре.

После того как вы выложили на тарелку макароны и соус, сбрызните оливковым маслом и тертым пекорино - вкусной альтернативой пармезану.

Источник: 1 Минута